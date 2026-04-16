Katil İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı: Ona silah namustur dedim

İFADENİN TAMAMI: Ben Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında ve emniyette ayrıntılı olarak ifadelerimi vermiştim, o ifadelerim doğrudur ve bana aittir. aynen tekrar ediyorum, ben emniyette polis başmüfettişi olarak hali hazırda görevyapmaktayı, benim 3 çocuğum vardı, çocuklarımdan bir tanesi Isa Aras Mersinlidir, Isa Aras Aysel Çalık Ortaokulunca 8. Sınıfta okumaktadır, eşim Peyman Pınar Mersinli ise edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaktadır, olayın gerçekleştiği gün yani 15/04/2026 tarihinde sabah evde kızım Gökçe İdil, eşim, annem, İsa Aras ve birde zihinsel özürlü kardeşim vardı, olayın gerçekleştiği gün ben Isa Arası sabah kaldirdun, Isa Arasın tostunu yaptım, yemeğini yedi sonra tekrar geri yattı, okula gitmedi, okula niye gitmiyorsun sınav dönemi dedim, kendisi bana gülerek cevap vermedi, annesi geldi, annesine de bağırdı. bizde baş edemeyince gitmiyorsan gitme dedik İsa Aras evde kaldı. Ben tekrar geri yattım 12.00'da uyandım Isa Aras oturma odasında telefonda uğraşıyordu, daha sonra ben et almak ve kasaba gitmek amacıyla evden çıktım, kasaptan et alıp eve dönerken akdo kavşağında siren seslerini duydum, bir gazeteci arkadaşı aradım, bana siren sesleri normal gelmedi, gazeteci bana Ayser Çalıkta bir olay olduğunu ancak kendisinin de bilmediğini olay yerine gittiğini söyledi, gazeteci arkadaş ile konuştuktan sonra evimin önüne gittim eve çıktım malzemeleri bıraktım, eşim bana İsanın arkadaşının kitabını unutiuğunu ve İsanın bu kitabı arkadaşına teslim etmek için okula gittiğini söyledi, ben daha öncesinde siren seslerini duyduğum için Ayser Çalık Ortaokuluna gittim, eşim bana sadece Isa Aras çantasıı alarak çıktığını söyledi, çanta içerisinde herhangi bir şey olup olmadığına ilişkin bana bilgi vermedi, okulun önüne vardığımda okul ana baba günüydü, kendimi zar zor içeriye attım olayın ne olduğunu sorduğumda daha öncesinden tanışıklığım olan polis arkadaşlar benim oğlumun yaralı olduğunu söylediler. ben olay yerine oğlumun mağdur olduğu düşüncesi ile gittim, daha sonra olay yerinde bulunan iki tane rütbeli kolluk personeli alarak emniyete götürdüler, ben emniyet müdürlüğündeyken olayın aslını, vefat eden çocukların olduğunu ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum, daha sonra savcı talimatıy la gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Arasın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir, benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir, oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli maraş sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, bern silahlan üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım, söz konusu maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum, sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum Isa Arasın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum, oğlum İsa Aras söz konusu sandıkların nasil açıldığını internetten öğrenmiş olabilir, oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait vipieni bile varmış, ana dili gibi ingilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur, oğlumun tipik ergenlik ve sinav sorunları, stresleri bulunmaktaydı, oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durumun olmadığını oğlumun çok zeki olduğunu söylediler, yaklaşık 2 aydır da evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikologa Isa Arası götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikologa gitmişti ancak son zamanlarda psikologa gitmekten kaçındı, oğlum bilgisayar ve ceр telefonunu ingilizce modta kullandığı için benimde ingilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm, ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana öf ya tarzmda cevaр vererek geçiştirirdi sağlıklı bir cevap alamazdım.