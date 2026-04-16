Enerji savaşlarında Türkiye’nin kozu: Rüzgar ve güneşten rekor büyüme! Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın! Yalan terörüne geçit yok: DMM algı operasyonunu deşifre etti! Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için elektrikli cihazların... Bu sese duyarsız kalmayın! Katil İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı: Ona silah namustur dedim Atamadığı gollerle büyük şok yaşatsa da... Sidiki Cherif, 2 kupayı da kazanacaklarına inanıyor Kaynağı bulundu resmen: Galatasaray Senegalli stoperi izliyor: Ama rakibi bol! Ülkede büyük şok: Son 3 ayda 483 banka şubesi kapatıldı
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir'den çarpıcı tespitler geldi.

Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, "Elektromanyetik, özellikle beyin rahatsızlıkları, sinir ve huzursuzluk gibi birtakım etkiler yapıyor. Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için elektrikli cihazların çalışmadıkları sürede mutlaka kapalı tutulması gerekiyor" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir elektromanyetik kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Elektromanyetik kirliliğin, gözle görünmesi mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, "Elektronik cihazların kullanımı ile oluşan çevresel atık olarak tanımlanıyor. Hava kirliliği denince akla soluduğumuz havada hissettiğimiz, boğazımızı yakan bir duman gelir. Oysa havamızı kirleten ve duyularımızla farkına varamadığımız bir kirletici daha vardır. Elektromanyetik dalgalarla çeşitli frekanslı elektromanyetik radyasyonla kuşatılmış bir çevrede yaşıyoruz. Baz istasyonları, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, yüksek gerilim hatları, hatta günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ev aletleri nedeniyle elektromanyetik kirliliğe maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya’nın yörüngesinde bulunan uyduların sayısının son birkaç yılda hızla arttığını ve bu durumun yörüngenin imdat çığlıklarına neden olmaya başladığını aktaran Dr. Demir, "Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi’nin (UNOOSA) verilerine göre, 11 Haziran 2024 yılı tarihi itibarıyla gezegenimizin yörüngesinde dönen 11 bin 780 uydu bulunuyor. Bunların büyük bir çoğunluğu çalışıyor ve alçak dünya yörüngesinde yer alıyor. Elektromanyetik kirlilik çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin oluşturduğu alanın limit değerlerinin üzerinde olması anlamına geliyor.

Elektromanyetik kirliliğin kaynağı, elektrik akımı taşıyan yer altı ve yer üstü elektrik hatları, TV ve bilgisayarlar, elektrikli ev aletleri, radar dalgaları, radyo ve TV vericileri, telsiz haberleşme sistemleri, kordonsuz telefonlar, GSM baz istasyonları ve cep telefonları gibi manyetiklerdir. Elektromanyetik kirliliğin insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri var. Bu sebepten dolayı 2001 yılında elektromanyetik kirlilik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) kanserojen olarak duyurulmuştu. Elektromanyetik alanlara maruz kalmanın DNA ve kromozomlar üzerinde hasara yol açabilir. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 'Reflex Projesi' sonuçlarında cep telefonlarının çeşitli insan hücre tipi hücrelerinde doğrudan kanser yapma potansiyeline sahiptir. DNA üzerinde UMTS’nin (3G) ikinci nesil teknolojiye göre 10 kat daha etkili ve kansere sebep olma ihtimalinin yüksektir" cümlelerini kullandı.

Elektromanyatik’in özellikle beyin rahatsızlıkları, sinir ve huzursuzluk gibi birtakım etkiler yaptığını aktaran Prof. Dr. Demir, "Elektromanyetik radyasyona maruz kalmamak için elektrikli cihazların çalışmadıkları sürede mutlaka kapalı tutulması gerekiyor.

Evlerimizde oda tanzimine, odadaki ortamın, eşyaların yerleştirilme biçimlerine dikkat edilmesi lazım.

Örneğin prizlerin bulunduğu yerlere çocuk yatağını yaklaştırmamak, başucu yapmamak mikrodalga çalışıyorsa fırının önünde belli bir mesafede durmak, çalışma anında önünde beklememek, saç kurutma makinesinin manyetik alanı yüksek olduğu için sürekli kullanmak yerine aralıklarla kısa süreyle kullanılması gerekir.

Yüksek gerilim hattı veya endişe duyulacak bir trafo yakınında yaşayan kişilerin ne kadar elektromanyetik kirliliğe maruz kaldıklarını mutlaka ölçtürmeleri gerekiyor. İkamet edecekleri evleri yüksek gerilim hatlarından ve baz istasyonlarından olabildiğince uzak yerlerde seçmeleri önemlidir" sözlerini kullandı.

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...
Dünya

Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...

İranlı bir kaynak Lübnan merkezi El Meyadin TV'ye verdiği demeçte, Tahran'ın baskısıyla Lübnan'da bir haftalık ateşkes uygulanacağını belirt..
Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Sosyal Medya

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!

Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bi..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

Kahramanmaraş’taki okul katliamı üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkan CHP’nin çakma bakanı Suat Özçağdaş, “Radikal İslamcı tipler yaratma..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
