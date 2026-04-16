Enerji savaşlarında Türkiye’nin kozu: Rüzgar ve güneşten rekor büyüme!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye, enerji bağımsızlığı vizyonu doğrultusunda yerli ve milli kaynaklara yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 33'e yükseldi. Küresel zorbaların fosil yakıtlarla devletleri dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde Türkiye, "Mavi Vatan"ın rüzgarı ve Anadolu’nun güneşiyle enerji cari açığına darbe indiriyor.

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneş enerjisinin payı mart sonu itibarıyla yüzde 33'e ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü mart sonunda 124 bin 891 megavat olarak kayıtlara geçti.

Artan nüfus, yükselen enerji talebi ve fosil yakıt ithalatından kaynaklanan cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına hız verildi. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl mart sonunda 22 bin 462 megavat seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 17,3 artışla 26 bin 339 megavata yükseldi. Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl mart sonunda 13 bin 214 megavat iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14 artarak 15 bin 66 megavata ulaştı. Bu gelişmeyle rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı geçen yıl mart sonunda yüzde 30 seviyesindeyken bu yıl yüzde 33'e çıktı.

YENİLENEBİLİR KURULU GÜÇ 77 BİN MEGAVATI AŞTI Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerji kapasitesi mart sonunda 77 bin 601 megavata yükseldi.

Bu dönemde hidroelektrik santrallerin kurulu gücü 32 bin 304 megavat, jeotermal enerji 1772 megavat ve biyoenerji 2 bin 120 megavat olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra hidroelektrik, jeotermal ve biyoenerji kaynaklarını kapsayan yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı geçen yıl mart sonunda yüzde 60 seviyesindeyken bu yıl yüzde 62,1'e yükseldi.

Santral sayısında güneş enerjisi 39 bin 760 tesisle ilk sırada yer alırken, hidroelektrik santralleri 775, rüzgar santralleri 407, biyoenerji santralleri 367 ve jeotermal santraller 68 olarak kaydedildi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışla birlikte elektrik üretiminde bu kaynakların payının yükselmesi ve yeni rekorların görülmesi bekleniyor.

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...
Dünya

Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...

İranlı bir kaynak Lübnan merkezi El Meyadin TV'ye verdiği demeçte, Tahran'ın baskısıyla Lübnan'da bir haftalık ateşkes uygulanacağını belirt..
Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Sosyal Medya

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!

Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bi..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden siyaset yapmaya çalışan provokatör: CHP’nin çakma bakanından İslamofobik çığırtkanlık! Saldırgan kemalist, suçlu Müslümalar

Kahramanmaraş’taki okul katliamı üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkan CHP’nin çakma bakanı Suat Özçağdaş, “Radikal İslamcı tipler yaratma..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
