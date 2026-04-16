Enerji savaşlarında Türkiye’nin kozu: Rüzgar ve güneşten rekor büyüme!
Türkiye, enerji bağımsızlığı vizyonu doğrultusunda yerli ve milli kaynaklara yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı yüzde 33'e yükseldi. Küresel zorbaların fosil yakıtlarla devletleri dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde Türkiye, "Mavi Vatan"ın rüzgarı ve Anadolu’nun güneşiyle enerji cari açığına darbe indiriyor.