Enerji savaşlarında Türkiye’nin kozu: Rüzgar ve güneşten rekor büyüme!

Artan nüfus, yükselen enerji talebi ve fosil yakıt ithalatından kaynaklanan cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına hız verildi. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl mart sonunda 22 bin 462 megavat seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 17,3 artışla 26 bin 339 megavata yükseldi. Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl mart sonunda 13 bin 214 megavat iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14 artarak 15 bin 66 megavata ulaştı. Bu gelişmeyle rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı geçen yıl mart sonunda yüzde 30 seviyesindeyken bu yıl yüzde 33'e çıktı.