Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın ve bu yöntemi deneyin.

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Mevsim geçişlerinde en büyük dertlerden biri, aylardır bekleyen kıyafetlerin fermuarlarının "kilitlenmiş" gibi davranmasıdır. İster kışlıkları vakumlu hurçlara kaldırın, ister yazlık elbiselerinizi askıdan indirin; o sıkışan fermuarı zorlamak demek, en sevdiğiniz parçaya veda etmek anlamına gelebilir. İşte profesyonellerin kullandığı, dişlere zarar vermeyen o gizli yöntem!

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Yazın gelmesiyle birlikte montlar, botlar ve kalın ceketler bazanın altına veya hurçlara yolcu ediliyor. Ancak dikkat! Fermuarı sıkışmış bir montu o şekilde saklamak, seneye o fermuarın tamamen oksitlenmesine neden olur.

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Montlarınızı kaldırmadan önce dişlerin üzerine bir miktar beyaz sabun veya mum sürerek bir kez açıp kapatın. Bu işlem, nemli depolama alanlarında fermuarın dişlerinin birbirine kaynamasını önler.

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

"Yaza giriyoruz" diyerek bu yöntemi sadece kalın kıyafetlerle sınırlamayın. Bu pratik çözüm şu alanlarda da mucizeler yaratıyor:

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Sıkışan Yazlık Elbiseler: İnce kumaşlı elbiselerin gizli fermuarları en hassas olanlardır. Kumaşı araya kıstırdığınızda çekmek yerine dişlere bir miktar şeffaf dudak nemlendiricisi sürün. Kumaşın zedelenmeden çıktığını göreceksiniz.

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Plaj Çantaları ve Valizler: Tatil hazırlığı yaparken valizin fermuarı mı takıldı? Ya da geçen seneden kalan tuzlu su nemi yüzünden plaj çantanızın fermuarı mı sertleşti? Kurşun kalem ucu sürerek saniyeler içinde mekanizmayı kayganlaştırın. Kot Şortlar: Yeni aldığınız veya dar gelen kot şortların sert fermuarlarını yumuşatmak için dişlerin üzerinden sabunla geçmek "tek hamlede" kapanmasını sağlar.

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Yağ bazlı ürünler (sıvı yağ gibi) kumaşta leke bırakabilirken, katı sabun veya kurşun kalem leke bırakmadan sadece mekanizmanın kaymasını sağlar. Özellikle kurşun kalemin içindeki grafit, sanayide bile kullanılan en doğal ve etkili katı yağlayıcıdır.

Foto - Tek hamlede açmanız mümkün artık: Fermuarı sıkışan kıyafetleri sakın zorlamayın!

Zorlamak, fermuar başlığının kırılmasına veya dişlerin atlamasına neden olur. Elinizin altındaki bu basit malzemelerle gardırobunuzu yaza tam donanımlı bir şekilde hazırlayın.

