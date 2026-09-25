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Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! "Gelsin, sonra özür dilesin"

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Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! “Gelsin, sonra özür dilesin”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, restorasyonu süren Tarihi Un Fabrikası Binası’nı inceleyerek Özgür Özel’e çağrıda bulundu...

#1
Foto - Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! "Gelsin, sonra özür dilesin"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, restorasyonu süren Tarihi Un Fabrikası Binası’nı inceleyerek Özgür Özel’e çağrıda bulundu.

#2
Foto - Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! "Gelsin, sonra özür dilesin"

İzmir’de restorasyonu süren Tarihi Un Fabrikası Binası’ndaki çalışmalar sürüyor.

#3
Foto - Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! "Gelsin, sonra özür dilesin"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir programı kapsamında Tarihi Un Fabrikası Binası restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Programa; İnan'ın yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve ilçe başkanları da katıldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İnan, Tarihi Un Fabrikası Binası'nın yaklaşık 7-8 ay önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini söyleyerek, "O günden itibaren 'Bu güzel eseri şehre nasıl kazandırabiliriz?' diye milletvekillerimizle ve bakanlığımızla çok kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

#4
Foto - Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! "Gelsin, sonra özür dilesin"

Değerlendirmelerde bulunurken Sayın Özgür Özel ve arkadaşları yapacağımız bu güzel eseri enfekte etmek için her türlü yalan, iftira ve hezeyanlarla İzmirlileri ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmelerde bulunarak şahsımızı ve partimizi hedef alarak çeşitli iftiralarda bulunmuştu. Şimdi ben Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarına 'Gelsinler, buradaki çalışmayı incelesinler' demek istiyorum. Çünkü inceledikten sonra eğer gram siyasete dair, yapmış oldukları milletvekilliği süresince topluma karşı ve İzmir'e karşı sorumlulukları varsa bu eserin ihyasını gördükten sonra çıkarlar; İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler. Çünkü iftiralarında sürekli 'Şuraya, buraya verecekler, peşkeş çekecekler' diye partimizi hedef alan çok çirkin iftiraları Sayın Özgür Özel ve arkadaşları protestolarla basının önünde gerçekleştirdiler. Biz de onların yalan olduğunu, asla gerçeği yansıtmadıklarını her fırsatta söyledik" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! "Gelsin, sonra özür dilesin"

550 milyon TL yatarımla kütüphane yapıldığını ve yakında şehre kazandırılacağını aktaran İnan, şöyle devam etti:

#6
Foto - Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! "Gelsin, sonra özür dilesin"

"Senenin sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla bu güzel eserin açılışını yapacağız ve İzmirli gençlere kazandıracağız. Daha önce Tekel Kültür Fabrikası'nı da oradaki kütüphane ve kültür abidesini de şehrimize Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümeti kazandırmıştı. Bu eserimizle de şehrin kalbinde Halkapınar'dan Konak'a doğru seyreden, üniversite okumaya gelen hangi gencimiz varsa burada hem akademik çalışmalarını hem kültürel çalışmalarını hem de buradaki tüm kütüphane faaliyetleriyle sosyal etkinlikleri gerçekleştirmek üzere çok müstesna bir eser oldu. Açılış için gün sayıyoruz. Restorasyon çalışmaları çok titizlikle yürütüldü. Müteahhit firmamız, Bölge Müdürlüğümüz gerçekten çok hassas bir çalışmayı ortaya koydu. Tarihi doku yeniden ihya edildi. İzmir'in de bu tarihi dokusunu şehre kazandırdığımızda da şehrimiz büyük bir beğeniyle, hemşerilerimiz büyük bir hevesle ziyaret edeceğinden hiç ama hiç şüphemiz yoktur. Yıl sonuna doğru açılışında hep beraber olacağımızı da müjdeliyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

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