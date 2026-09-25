Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e İzmir çağrısı! “Gelsin, sonra özür dilesin”

"Senenin sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla bu güzel eserin açılışını yapacağız ve İzmirli gençlere kazandıracağız. Daha önce Tekel Kültür Fabrikası'nı da oradaki kütüphane ve kültür abidesini de şehrimize Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümeti kazandırmıştı. Bu eserimizle de şehrin kalbinde Halkapınar'dan Konak'a doğru seyreden, üniversite okumaya gelen hangi gencimiz varsa burada hem akademik çalışmalarını hem kültürel çalışmalarını hem de buradaki tüm kütüphane faaliyetleriyle sosyal etkinlikleri gerçekleştirmek üzere çok müstesna bir eser oldu. Açılış için gün sayıyoruz. Restorasyon çalışmaları çok titizlikle yürütüldü. Müteahhit firmamız, Bölge Müdürlüğümüz gerçekten çok hassas bir çalışmayı ortaya koydu. Tarihi doku yeniden ihya edildi. İzmir'in de bu tarihi dokusunu şehre kazandırdığımızda da şehrimiz büyük bir beğeniyle, hemşerilerimiz büyük bir hevesle ziyaret edeceğinden hiç ama hiç şüphemiz yoktur. Yıl sonuna doğru açılışında hep beraber olacağımızı da müjdeliyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."