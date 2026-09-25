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Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

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Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yeni seçim kararını açıkladı.

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Foto - Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Fatih Erbakan'a, "Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayıdır diyebilir miyiz mesela biz kesin olarak bugünden?" sorusu yöneltildi.

#2
Foto - Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

Adaylık kararının gerekçesini anlatan Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki süreci hatırlattı. Erbakan, "Evet, bunu söylüyoruz. Çünkü biz daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde imzalarımızı, cumhurbaşkanı adaylığı için gereken imzaları toplama sürecindeyken adaylıktan çekilmiştik, o günkü şartlar doğrultusunda ve AK Parti ile imzaladığımız işte mutabakat doğrultusunda." dedi.

#3
Foto - Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

KRT'de konuşan Fatih Erbakan, bu kez aynı yolu izlemeyi düşünmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı

"Bu nedenle bir seçim daha bizim herhangi bir isim lehine adaylıktan çekilmemizin hem siyasi olarak hem mantıken de çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. Biz de projeleri olan, iddiası olan, çözüm önerileri olan ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bizim de siyasi parti olarak genel başkanın aday olarak çıkması son derece doğal."

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