Süt ihracatında yeni yol haritası

Sokak sütüne denetimin şart olduğunu ve ihracatı artırabilmek için tek ihtiyacın kaliteli Süt olduğunu kaydeden Coşkun “Yağ oranı arttıkça sütün kalitesi artar. Türkiye’de yağ oranı 3.4, Avrupa’da ise 4.14” dedi. Coşkun, “Türkiye süt üretiminde dünyada sekizinci, AB’de Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Sanayicilerimiz, Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya ve Çin’e ihracat yapabilme yeterliliğine sahip. Ancak maliyetlerin yüksek ve verimliliğin düşük olması en önemli sorunlarımız. Süt ve süt ürünlerinde kalite standartlarını iyileştirirsek, verimliliği artırırsak ve teşvik sistemimizi gözden geçirirsek, üretim miktarımızı ve 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha yukarı çekebilme potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.