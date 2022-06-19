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Ekonomi
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Süt ihracatında yeni yol haritası

2022-06-19 09:05:02
Süt ihracatında yeni yol haritası

Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, süt ve süt ürünleri için yol haritası olan Politika Belgesi’ni açıkladı.

#1
Foto - Sokak sütüne denetimin şart olduğunu ve ihracatı artırabilmek için tek ihtiyacın kaliteli Süt olduğunu kaydeden Coşkun “Yağ oranı arttıkça sütün kalitesi artar. Türkiye’de yağ oranı 3.4, Avrupa’da ise 4.14” dedi. Coşkun, “Türkiye süt üretiminde dünyada sekizinci, AB’de Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Sanayicilerimiz, Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya ve Çin’e ihracat yapabilme yeterliliğine sahip. Ancak maliyetlerin yüksek ve verimliliğin düşük olması en önemli sorunlarımız. Süt ve süt ürünlerinde kalite standartlarını iyileştirirsek, verimliliği artırırsak ve teşvik sistemimizi gözden geçirirsek, üretim miktarımızı ve 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha yukarı çekebilme potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

Sokak sütüne denetimin şart olduğunu ve ihracatı artırabilmek için tek ihtiyacın kaliteli Süt olduğunu kaydeden Coşkun “Yağ oranı arttıkça sütün kalitesi artar. Türkiye’de yağ oranı 3.4, Avrupa’da ise 4.14” dedi. Coşkun, “Türkiye süt üretiminde dünyada sekizinci, AB’de Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Sanayicilerimiz, Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya ve Çin’e ihracat yapabilme yeterliliğine sahip. Ancak maliyetlerin yüksek ve verimliliğin düşük olması en önemli sorunlarımız. Süt ve süt ürünlerinde kalite standartlarını iyileştirirsek, verimliliği artırırsak ve teşvik sistemimizi gözden geçirirsek, üretim miktarımızı ve 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha yukarı çekebilme potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - SOKAK SÜTÜNE DENETİM ŞART Coşkun sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çiğ sütte kayıt dışılığın giderilmesi, eğitim ile çiğ süt üreticilerinde bilinç artışının sağlanması, çiğ süt kalitesinin takibinde ve teşvik uygulamalarında kullanılan süt yağı ve proteini esaslı uygulamanın daha da geliştirilmesi, büyük veri ortaklaşması altyapısının kurulması, üretici örgütlerinin teknik personel çalıştırmalarına destek verilmesi ve çiğ süt toplama yetkisinin düzenlenmesi kaliteli süt üretimi için çok önemli. Ayrıca antibiyotikli süt imha prosedürlerinin tamamen değiştirilmesi ve ‘Antibiyotikli Süt Alım Fonu’ desteği oluşturulmasını öneriyoruz.

SOKAK SÜTÜNE DENETİM ŞART Coşkun sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çiğ sütte kayıt dışılığın giderilmesi, eğitim ile çiğ süt üreticilerinde bilinç artışının sağlanması, çiğ süt kalitesinin takibinde ve teşvik uygulamalarında kullanılan süt yağı ve proteini esaslı uygulamanın daha da geliştirilmesi, büyük veri ortaklaşması altyapısının kurulması, üretici örgütlerinin teknik personel çalıştırmalarına destek verilmesi ve çiğ süt toplama yetkisinin düzenlenmesi kaliteli süt üretimi için çok önemli. Ayrıca antibiyotikli süt imha prosedürlerinin tamamen değiştirilmesi ve ‘Antibiyotikli Süt Alım Fonu’ desteği oluşturulmasını öneriyoruz.

#3
Foto - Türkiye’de insanlarımızın önemli kısmı açık süt, sokak sütü, kontrolsüz, kalitesiz süt satın alıyor. Sokak sütçülüğünün geleneksel bir ticaret pratiği olarak toplum tarafından sempati ile karşılandığını da biliyoruz. Ancak bu durum ciddi halk sağlığı riskleri barındırıyor, haksız rekabete zemin oluşturuyor. Bu nedenle çiğ sütte kayıt dışılığın giderilmesi için yani sokak sütü satışı ile ilgili olarak daha güçlü denetim mekanizmasına ihtiyacımız var.”

Türkiye’de insanlarımızın önemli kısmı açık süt, sokak sütü, kontrolsüz, kalitesiz süt satın alıyor. Sokak sütçülüğünün geleneksel bir ticaret pratiği olarak toplum tarafından sempati ile karşılandığını da biliyoruz. Ancak bu durum ciddi halk sağlığı riskleri barındırıyor, haksız rekabete zemin oluşturuyor. Bu nedenle çiğ sütte kayıt dışılığın giderilmesi için yani sokak sütü satışı ile ilgili olarak daha güçlü denetim mekanizmasına ihtiyacımız var.”

#4
Foto - ‘YAĞ ORANI ARTTIRILMALI’ SETBİR Başkanı Coşkun, sütte kalitenin arttırılması için yağ ve protein oranına dikkat çekerek, “Sütte kayıt dışı alanın daralmasıyla sanayiye giden süt artar. Bu da gerek üreticinin gerekse sanayicinin daha az maliyetle daha kaliteli süt ve süt ürünü üretmesine, sektörün verimli ve sürdürülebilir bir hale gelmesine sebep olur. Tabii ki çok çeşitli süt var. Ancak süt kalitesinin artması protein ve yağ oranını artırmakla olur” bilgini verdi.

‘YAĞ ORANI ARTTIRILMALI’ SETBİR Başkanı Coşkun, sütte kalitenin arttırılması için yağ ve protein oranına dikkat çekerek, “Sütte kayıt dışı alanın daralmasıyla sanayiye giden süt artar. Bu da gerek üreticinin gerekse sanayicinin daha az maliyetle daha kaliteli süt ve süt ürünü üretmesine, sektörün verimli ve sürdürülebilir bir hale gelmesine sebep olur. Tabii ki çok çeşitli süt var. Ancak süt kalitesinin artması protein ve yağ oranını artırmakla olur” bilgini verdi.

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