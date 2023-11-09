Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Trakya’da Çanakkale ve Edirne illerinde üreticilerin çiğ sütün fiyatına 15 lira talep etmeye başladıklarını aktaran temsilciler, ardından Balıkesir, Konya’da da talep edildiğini ve bunun son ürüne de fiyat olarak yansıdığını aktarıyorlar. Zamların ekim ayında geldiğini ve 1 Kasım itibarıyla da bir zammın daha yansıdığını ifade eden temsilciler, sonuç olarak işte iki kez yansımış olduğunu ifade ediyorlar. İndirim marketlerinde fason ürünlere ekimde ve kasımda toplamda 2,5 lira geldiğini dile getiren temsilciler, dünyada da son dönemde tek fiyatı artan gıda ürününün süt olduğunu aktardılar.