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Ekonomi
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Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

2023-11-09 08:11:38
Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Çiğ süt fiyatlarına gelen zam sonrası marketlerdeki süt fiyatlarına da zam geldi.

#1
Foto - Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Serbest piyasada çiğ süt fiyatının litresi 12 liradan 15 liraya yükseldi. Artış raflara da yansımaya başladı.

#2
Foto - Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çiğ süt fiyatının serbest piyasada 15 liraya yükselmesiyle raf fiyatına da yansıdı. Son 1 haftada zincir marketlerde private label markalı 1 litrelik yüzde 3.1 yağlı sütün fiyatı 21.5 liradan 24 liraya yükseldi.

#3
Foto - Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Son dönemde başta Trakya’da çiğ süt fiyatına 15 lira talep edildiğini ve ardından diğer bölgelere yayılmaya başladığını kaydeden sektör temsilcileri, 2,5 liralık zammın müstahsilde süt fiyatının 15 liraya yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyorlar Ulusal Süt Konseyi’nin referans fiyatı ise 11 lira 50 kuruş olarak yer alıyor.

#4
Foto - Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Zincir marketlerde normal yüzde 3 ve üzeri yağlı sütlerin fiyatı 24 lira ile 38 lira arasında değişiyor. Diğer yandan, kasım ayı itibarıyla süt ürünlerine yapılan zam raflara yansımaya başladı. Etiketlerde 2 Kasım’dan bu yana değişikliğe gidiliyor.

#5
Foto - Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Trakya’da Çanakkale ve Edirne illerinde üreticilerin çiğ sütün fiyatına 15 lira talep etmeye başladıklarını aktaran temsilciler, ardından Balıkesir, Konya’da da talep edildiğini ve bunun son ürüne de fiyat olarak yansıdığını aktarıyorlar. Zamların ekim ayında geldiğini ve 1 Kasım itibarıyla da bir zammın daha yansıdığını ifade eden temsilciler, sonuç olarak işte iki kez yansımış olduğunu ifade ediyorlar. İndirim marketlerinde fason ürünlere ekimde ve kasımda toplamda 2,5 lira geldiğini dile getiren temsilciler, dünyada da son dönemde tek fiyatı artan gıda ürününün süt olduğunu aktardılar.

#6
Foto - Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Yem fiyatların da uzun süredir aynı olduğunu ve bu zammın piyasada arz talepten oluşan bir gelişme olduğu vurgulanıyor. Serbest piyasada sütün fiyatı 13 lira civarında bulunuyor. Son dönemde rafta süt fiyatında yaşanan 2.5 liralık artışın nedeni çiğ sütün 15 liraya çıkması gösteriliyor. Bu zammı yapacak bir maliyet artışının gözükmediğine dikkat çeken temsilciler, arz talep dengesizliğini işaret ediyorlar.

#7
Foto - Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor! Bu kez süt fiyatlarına büyük zam geldi

Trakya’daki çiğ süt fiyatında yaşanan artış, zamanla Anadolu’ya yayılıyor. Trakya’da bugün çiğ süte 15,5 lira talep edilmeye başlandığını bildiren sektör temsilciler, bazı kooperatif başkanlarının 15,5 lira ifade etmeye başlandığını söylüyorlar. Çiğ sütte büyük bir sorunun olmadığını ve 15-20 güne süt arzında artışların başlayacağı belirtiliyor. USK’nın tavsiye taban fiyatının yanı sıra serbest piyasada oluşan bir fiyatın olduğunu paylaşan temsilciler, öte yandan kaliteli süt için belli bir oranda yüzde 10 prim verilebileceğini aktarıyorlar. Temsilciler, maliyet artışlarına rağmen fiyatların tutulduğu bir dönem olduğunu, şu anda böyle bir baskının olmadığı belirtiyorlar.

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