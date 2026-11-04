ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi
ABD'de Trump'ın ikinci döneminin en kritik sınavı olarak görülen ara seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Senatoda Demokratlar 52, Cumhuriyetçiler 41; Temsilciler Meclisinde ise Demokratlar 219, Cumhuriyetçiler 123 sandalyeye ulaştı. ABD'de Kongrenin yeni üyelerini belirlemek için seçmenler sandık başına gitti. Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongredeki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde oy verme işlemleri eyaletlere göre farklı saatlerde sona eriyor.