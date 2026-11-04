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ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

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ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

ABD'de Trump'ın ikinci döneminin en kritik sınavı olarak görülen ara seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Senatoda Demokratlar 52, Cumhuriyetçiler 41; Temsilciler Meclisinde ise Demokratlar 219, Cumhuriyetçiler 123 sandalyeye ulaştı. ABD'de Kongrenin yeni üyelerini belirlemek için seçmenler sandık başına gitti. Başkan Donald Trump'ın siyasi geleceği ve Kongredeki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan ara seçimlerde oy verme işlemleri eyaletlere göre farklı saatlerde sona eriyor.

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Foto - ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

New York ve Iowa'nın da aralarında bulunduğu 10 eyalette daha oy verme işleminin tamamlanmasıyla sandıkların kapandığı eyalet sayısı 30'a yükseldi. Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlayarak sandıkların ilerleyen saatlerde kapanması bekleniyor. Saat farkı nedeniyle son sandığın Alaska'da yerel saatle 01.00'de, Türkiye saatiyle 09.00'da kapanacağı öngörülüyor. Açıklanan ilk sonuçlara göre Senatoda Demokratlar 52, Cumhuriyetçiler ise 40 sandalyeye ulaştı.

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Foto - ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

Temsilciler Meclisinde ise Demokratların kazandığı sandalye sayısı 219, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 123 olarak kaydedildi. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı ve Demokratların Senatoda kontrolü yeniden ele geçirip geçiremeyeceği merakla bekleniyor. ABD medyasında yer alan seçim projeksiyonlarına göre Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Projeksiyonlarda Demokratların 244, Cumhuriyetçilerin ise 191 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

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Foto - ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

Demokrat Roy Cooper, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçilerin elinde bulunan Senato koltuğunu kazanarak partisinin sandalye sayısını artırdı. Virginia'da Demokrat Senatör Mark Warner yeniden seçilirken, Florida'da Demokrat Debbie Wasserman Schultz da Temsilciler Meclisindeki koltuğunu korudu. Wyoming, West Virginia, Kentucky ve Florida eyaletlerinde Cumhuriyetçi adaylar galip gelirken, Colorado ve New Mexico'da Demokrat adaylar seçim yarışını kazandı.

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Foto - ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

İlk sandık çıkış anketleri, ekonomi ve Amerikan demokrasisinin geleceğinin seçmenlerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu ortaya koydu. Temsilciler Meclisinde Demokratların Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, seçimlerde koltuklarını korumayı başardı. Michigan eyaletinden Filistin asıllı Kongre üyesi Rashida Tlaib de Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı geride bırakarak yeniden seçildi.

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Foto - ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

Ancak aradan geçen iki yılda istifalar ve boşalan sandalyeler nedeniyle iki parti arasındaki fark daraldı. 1 Kasım itibarıyla Temsilciler Meclisinde 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat ve bir bağımsız üye bulunurken, iki sandalye boş durumdaydı. 435 sandalyeli Mecliste salt çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Bu nedenle Demokratların çoğunluğu elde edebilmesi için mevcut sandalyelerine ek olarak en az 4 sandalye daha kazanması gerekiyor.

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Foto - ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

Temsilciler Meclisindeki çoğunluk, Meclis Başkanının belirlenmesi, yasama gündeminin oluşturulması, bütçe görüşmeleri ve Kongre komitelerinin yönetilmesi açısından önem taşıyor. Demokratların çoğunluğu kazanması durumunda Trump'ın azline yönelik süreç de dahil olmak üzere birçok kritik konunun Temsilciler Meclisinin gündemine gelebileceği değerlendiriliyor. Cumhuriyetçiler, seçim öncesinde 100 üyeli Senatoda 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundururken, Demokratlar kendileriyle hareket eden 2 bağımsız senatörle birlikte toplam 47 sandalyeye sahipti.

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Foto - ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

Bu tabloya göre Demokratların Senatoda çoğunluğu ele geçirebilmesi için Cumhuriyetçilerin elindeki en az 4 sandalyeyi kazanması gerekiyor. Senato seçimlerinde Georgia, Michigan, Maine, Alaska, Kuzey Carolina, Ohio ve Iowa gibi eyaletlerdeki yarışlar yakından takip ediliyor. Demokratlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazandığı Georgia ve Michigan'daki sandalyelerini korumaya çalışırken, Cumhuriyetçiler ise Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in kazandığı Maine'deki sandalyelerini korumayı hedefliyor.

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Yorumlar

Mehmet Şafak

Zümre medya ve akademiyası ABD ve İsrail İran Savaşına da, ABD Başkanı Trump'ı eleştirirken de Türkiye penceresinden bakmıyor. Şii molla rejimi İsrail ve ABD'deki kadim Siyonist müesses nizam birlikte 47 yıldır muvazaalı bir soğuk savaş yürüterek bölge ülkelerini paylaştılar. Irak, Suriye, Lübnan, Yemen İran'ın payına düşerken; Körfez ülkeleri, Ürdün ve Mısır İsrail ve ABD'nin payına düştü. Sudan ve Libya'yı ise böldüler. Muvazaalı soğuk savaşı yürütürken Türkiye düşmanlığında birleştiler. Başkan Trump'ın Suriye'yi teslim ettiği Türkiye'ye başta Hamaney, Şii molla rejimi yöneticileri tehditler savurdular. İsrail devrimden sonra Suriye'yi sürekli bombaladı. Başkan Trump müesses nizamın on binlerce tır silah yardımı yaptığı teröristlerini maaşa bağladığı SDG'yi dağıttı, Suriye'den askerlerini çekti. Türkiye'nin bütün bu beka sorunlarını Başkan Trump çözdü. İsrail, müesses nizam, AB, NATO ve TC'nin kurucusu takiyeci Zümre birlikte hareket ederek Trump düşmanlığı yapıyorlar. Zümre medya ve akademiyası Başkan Bush Avrupalı müttefikleri ile birlikte BOP kamuflajı içinde Büyük İsrail'i hayata geçirmek için BM'yi yok sayıp Yeni Dünya Düzeni ilan ederek ya benimlesiniz ya düşmanım dayatmasıyla Irak'ı işgal edip ülkeyi harabeye çevirirken, milyonlarca insan katlederken, Ebu Gureyb'de işkenceler yaparken, Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken hiç tepki vermedi. Bu namussuz Zümre medya ve akademiyası Trump'ın değil Türkiye'nin düşmanıdır.

Aydın

Amerikalılar sandığım kadar aptal değilmiş belli ki. Hiç olmazsa az da olsa halkın istediği oluyor orada.
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