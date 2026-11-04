ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump, sandıkta darbe üstüne darbe yedi

Ancak aradan geçen iki yılda istifalar ve boşalan sandalyeler nedeniyle iki parti arasındaki fark daraldı. 1 Kasım itibarıyla Temsilciler Meclisinde 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat ve bir bağımsız üye bulunurken, iki sandalye boş durumdaydı. 435 sandalyeli Mecliste salt çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Bu nedenle Demokratların çoğunluğu elde edebilmesi için mevcut sandalyelerine ek olarak en az 4 sandalye daha kazanması gerekiyor.