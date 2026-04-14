Sürücüler çok kızacak: Araçlardaki o uygulama ücretli oluyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teknolojinin getirdiği yenilikler maliyetlerinde yükselmesine neden olurken, otomobil firmaları buna bazı uygulamalara abonelik sistemi getirerek çare bulmaya çalışıyor.

ARAÇ SAHİPLİĞİ ANLAYIŞI KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektörünü de dönüştürüyor. Araçlara eklenen yeni özellikler, bazı markalarda abonelik sistemiyle sunulmaya başladı.

Sürücüler, otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak zorunda kalıyor. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik bu sisteme dahil ediliyor. Böylece araç sahipliği anlayışı köklü bir değişim yaşıyor.

DONANIMLARDA "KULLANDIKÇA ÖDE" ANLAYIŞI BAŞLADI Otomotiv dünyasında mülkiyet kavramı değişime uğruyor. Daha önce tek seferde satın alınan donanımların yerini, "kullandıkça öde" anlayışıyla sunulan abonelik sistemleri almaya başladı.

Bu dönüşüm, Tesla ile başlayarak Rivian, Lucid Motors, Ford ve General Motors gibi devlerin de katılımıyla büyüyen bir akıma dönüştü.

15 BİN DOLARLIK TEK SEFERLİK SATIŞ SEÇENEĞİ KALDIRILDI Sektörde öncü konumda bulunan Tesla, gelir modelini aylık abonelik üzerine kurmaya başladı. Şirket, Şubat ayında Tam Otonom Sürüş (FSD) paketinin 15 bin dolarlık tek seferlik satış seçeneğini kaldırdı.

Bunun yerine kullanıcılar, bu özelliğe erişmek için aylık 99 dolar ödeme yapmaya yönlendirildi.

"ŞERİT TAKİP" ÖZELLİĞİ ABONELİK PAKETİNE DAHİL EDİLDİ Tesla, gelişmiş yazılım paketlerini satabilmek adına bazı standart özellikleri sınırlamaya başladı. Ocak ayında yapılan güncellemeyle, standart hız sabitleyicide yer alan "şerit takip" özelliği kaldırılarak abonelik paketine dahil edildi.

Bu değişiklik, markanın bazı modellerinin, Toyota Corolla gibi araçlara kıyasla daha düşük standart güvenlik donanımıyla sunulmasına neden oldu.

SEKTÖR "KONFOR VE ÖZGÜRLÜK" DİYOR, KULLANICILAR TEPKİLİ Her ne kadar sektör temsilcileri bu sistemi "konfor ve özgürlük" olarak tanımlasa da kullanıcılar aynı görüşte değil.

Öncelerinde aracı anahtarla "uzaktan çalıştırma" özelliğinin bile akıllı telefonlara ücretli bir şekilde yansıması tüketiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

JD Power verilerine göre araç sahipleri, zaten yüksek bedeller ödedikleri otomobillerde sürekli ek ücretlerle karşılaşmaktan rahatsızlık duyuyor./ kaynak: İnternethaber

Ünlü işadamını gelini öldürdü!
Avrupa

Ünlü işadamını gelini öldürdü!

Ünlü tekstil imparatoru Lorenzo Valerani, Floransa dışındaki malikanesinde ölü bulundu. Olayın en çarpıcı yanı ise, katil zanlısı olarak ail..
Petrol kaosu başladı! İstasyonlar kilitlendi: Akaryakıta dev zam geliyor
Gündem

Petrol kaosu başladı! İstasyonlar kilitlendi: Akaryakıta dev zam geliyor

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası ve müzakerelerin çökmesi, Avrupa'nın enerji damarlarını vurdu. Belçika'da petrol fiyatlarının rekor kıracağ..
İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler
Ekonomi

İran 5 ülkeden tazminat istedi! Bakın hangi ülkeler

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Saeid Iravani, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’den taz..
Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi
Gündem

Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi

Türkiye yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak için gaza bastıkça, CHP korosundan ‘istemezük’ feryatları yükselmeye devam ediyor. CHP..
Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı
Siyaset

Dervişoğlu ne dediklerinin farkında mı? Cindoruk’un cenazesinde yalan rüzgarı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, başörtü karşıtlığıyla tanınan Hüsamettin Cindoruk için, “Demokrasinin önemli bir savunucusuy..
Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?
Dünya

Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

Başbakan Friedrich Merz’in bugün ülkesindeki hayat pahalılığının ve enerji başta olmak üzere bir çok kalemde yaşanan fiyat artışlarının tek ..
