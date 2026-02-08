  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu Rusya'nın gururu teneke çıktı! Kayıplar üretimden daha hızlı Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor Dolmabahçe’de dikkat çeken buluşma! Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania’yı ağırladı Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar Yapay zeka abartı mı? Bağlamı anlamıyorlar AK Partili belediye başkanına kıyafeti üzerinden alçakça sözler! Tepki üstüne tepki yağıyor 100 tane Kaan söylentisi gerçek oluyor! Bayrak takıldı, ABD F-35'leri vermediğine pişman olacak Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran “eşcinsel” ve
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayiinin yükselen yıldızı TİTRA Teknoloji, Suudi Arabistan’da düzenlenen World Defence Show’a Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN ve kamikaze dronlarıyla çıkarma yapıyor. Şirketin kurucu ortağı Muhammed Selman Dönmez’in "Sürü Savaşları" üzerine sunum yapacağı dev fuarda; DUMRUL, DELİ ve MERKÜT gibi otonom sistemler küresel kullanıcılara tanıtılacak. TİTRA, Körfez bölgesindeki stratejik iş birliklerini güçlendirerek, döner kanatlı İHA kategorisinde dünya liderliğini hedefleyen ihracat anlaşmalarına imza atmayı planlıyor.

#1
Foto - Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisinin insansız kara aracı üreticilerinden TİTRA Teknoloji, Suudi Arabistan'da düzenlenecek World Defence Show'a katılacak ve ülkenin en ileri insansız hava sistemlerini küresel platformda tanıtma fırsatı bulacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi TİTRA, yarın Riyad'da başlayacak fuarda ürün ve kabiliyetlerini tanıtacak.

#2
Foto - Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor

TİTRA Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, fuarda "Modern Savaş Alanında Sürü ve Otonom Savaşın Operasyonel Hale Getirilmesi" başlıklı bir sunum yapacak. Dönmez, sunumda, insansız sistemlerin koordineli görev yapabilme kabiliyetleri, askeri sürü İHA'larının gelişim süreçleri ve yüksek hızlı saldırı operasyonlarında yönetişim gibi kavramlar çerçevesinde görüşlerini dile getirecek.

#3
Foto - Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor

Kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarında dünyanın önde gelen savunma sanayisi firmalarını bir araya getiren WDS, Orta Doğu'nun en prestijli ve en kapsamlı savunma fuarları arasında yer alıyor. TİTRA, fuarda Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN başta olmak üzere, mini silahlı insansız helikopter DUMRUL, kamikaze insansız hava aracı DELİ ve FPV kamikaze dron MERKÜT platformlarını uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak. TİTRA, fuar süresince özellikle Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki potansiyel kullanıcılar ve iş ortaklarıyla doğrudan temas kurarak, ihracat odaklı stratejik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor

TİTRA Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, uluslararası platformlarda görünür olmanın hem potansiyel işbirliklerinin geliştirilmesi hem de Türkiye'nin insansız hava sistemleri alanındaki yetkinliğinin küresel ölçekte tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

#5
Foto - Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor

"İnsansız hava sistemleri alanında dünyada nitelikli projelere imza atan ülkemizi bu ölçekte prestijli bir organizasyonda temsil etmek bizler için son derece değerli. Dünyada bu sınıfta ilk iki ya da üç proje arasında yer alacağına inandığımız ve döner kanatlı İHA kategorisinde önemli ilklere imza atan ALPİN başta olmak üzere DUMRUL, DELİ ve MERKÜT platformlarımız ile fuarda yer alacağız. Bu yıl öncelikli hedeflerimiz arasında ihracat odaklı büyüme bulunuyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere temas halinde olduğumuz birçok uluslararası delegasyonla somut iş birliklerine ve anlaşmalara imza atmayı amaçlıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi
Teknoloji

Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi

Stellantis, Kanada’nın Ontario eyaletinde kurulan NextStar Energy’deki yüzde 49’luk payını ortağı LG Energy Solution’a satma kararı aldı. Bö..
İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde silahlı çatışma çıktı. Meydana gelen olayda beş kişi yaralandı. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk..
Türkiye'nin asıl düşmanları tescillendi: ABD ve İsrail en büyük tehdit!
Gündem

Türkiye'nin asıl düşmanları tescillendi: ABD ve İsrail en büyük tehdit!

PanoramaTR’nin Ocak 2026 saha araştırması, Türk milletinin dış politika algısındaki net duruşunu ortaya koydu. Milletimiz, dış tehdit sırala..
Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız
Gündem

Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz brandalarla, Ekrem’in bürokratlarının fuhuş jetini kapattınız" başlıklı yazısı.....
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı ..
Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
Dünya

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkisini sürdüren tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi resmen im..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23