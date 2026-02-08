Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor
Türk savunma sanayiinin yükselen yıldızı TİTRA Teknoloji, Suudi Arabistan’da düzenlenen World Defence Show’a Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN ve kamikaze dronlarıyla çıkarma yapıyor. Şirketin kurucu ortağı Muhammed Selman Dönmez’in "Sürü Savaşları" üzerine sunum yapacağı dev fuarda; DUMRUL, DELİ ve MERKÜT gibi otonom sistemler küresel kullanıcılara tanıtılacak. TİTRA, Körfez bölgesindeki stratejik iş birliklerini güçlendirerek, döner kanatlı İHA kategorisinde dünya liderliğini hedefleyen ihracat anlaşmalarına imza atmayı planlıyor.