Sürü İHA’ların efendisi TİTRA, Suudi Arabistan’ı sallayacak! Türk kamikaze dronlar ve otonom sistemler görücüye çıkıyor

"İnsansız hava sistemleri alanında dünyada nitelikli projelere imza atan ülkemizi bu ölçekte prestijli bir organizasyonda temsil etmek bizler için son derece değerli. Dünyada bu sınıfta ilk iki ya da üç proje arasında yer alacağına inandığımız ve döner kanatlı İHA kategorisinde önemli ilklere imza atan ALPİN başta olmak üzere DUMRUL, DELİ ve MERKÜT platformlarımız ile fuarda yer alacağız. Bu yıl öncelikli hedeflerimiz arasında ihracat odaklı büyüme bulunuyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere temas halinde olduğumuz birçok uluslararası delegasyonla somut iş birliklerine ve anlaşmalara imza atmayı amaçlıyoruz."