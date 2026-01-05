Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri şu anda Afrika Kupası'nda bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcunun 1 hafta içinde satılma ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe Yönetimi, kaliteli bir forvet konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut golcü Youssef En-Nesyri ise satış listesinde bulunuyordu. Şu anda Fas Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda olan 28 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a hiç dönmeyebileceği öğrenildi...
Suudi Arabistan ekipleri Al-Ahli, Al-Ittihad ve Al-Shabab'ın 1 hafta içinde Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini iletmeleri bekleniyor. Yönetim, mümkün olan en yüksek rakama oyuncuyu elden çıkaracak.
Sarı-Lacivertliler, En-Nesyri'yi 2024 yazında Sevilla Kulübü'nden transfer etmişti.
La Liga temsilcisine 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.88 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. En-Nesyri'den beklentiler çok büyüktü.
Ancak uzun süredir tribünlerin en çok tepkisini çeken isimler arasında... Çok büyük bir ihtimalle kısa süre içinde Fenerbahçe dönemi sona erecek.
