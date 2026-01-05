  • İSTANBUL
Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri şu anda Afrika Kupası'nda bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcunun 1 hafta içinde satılma ihtimali bulunuyor.

1
#1
Foto - Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Fenerbahçe Yönetimi, kaliteli bir forvet konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut golcü Youssef En-Nesyri ise satış listesinde bulunuyordu. Şu anda Fas Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda olan 28 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a hiç dönmeyebileceği öğrenildi...

#2
Foto - Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Suudi Arabistan ekipleri Al-Ahli, Al-Ittihad ve Al-Shabab'ın 1 hafta içinde Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini iletmeleri bekleniyor. Yönetim, mümkün olan en yüksek rakama oyuncuyu elden çıkaracak.

#3
Foto - Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Sarı-Lacivertliler, En-Nesyri'yi 2024 yazında Sevilla Kulübü'nden transfer etmişti.

#4
Foto - Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

La Liga temsilcisine 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.88 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe'yle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. En-Nesyri'den beklentiler çok büyüktü.

#5
Foto - Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Ancak uzun süredir tribünlerin en çok tepkisini çeken isimler arasında... Çok büyük bir ihtimalle kısa süre içinde Fenerbahçe dönemi sona erecek.

Yorumlar

Toshiba

Yusuf iyi bir futbolcu. Kanatlardan top gelecekki forvet gereğini yapsın. Bir Alex olsaydı Yusuf şimdi açık ara gol krallığında oturma olacaktı.
