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Dünya
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Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

2024-06-06 12:38:16
Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde sözde seçim yapma girişimine tepkiler devam ediyor. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütünün bu girişimine tepki göstererek bunun Suriye'yi böleceğini ifade ederek bu karara karşı olduklarını bildirdi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR), Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) bileşenlerinden biri. SBKR, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda tertiplediği sözde seçimlere ilişkin düzenlenen konferansa ev sahipliği yaptı. Türkiye, 2018 yılında Zeytin Dalı harekatıyla Afrin ilini terörden temizlemişti. SBKR'nin Türkiye'nin teröristlerden ardındırğı Afrin'de düzenlenen konferansa Kürt siyasi liderleri, Kürt aşiretleri ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

#1
Foto - Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

"SURİYE'Yİ BÖLME GİRİŞİMİ" Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan SBKR Başkanı Abdülaziz Temmu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda sözde yerel seçim yapma girişiminden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Sözde seçimden ciddi endişeleri olduğunu ifade eden Temmu, seçimlerin Suriye'yi bölme girişimi olduğunu söyledi. Belediye seçimlerinin hiçbir şekilde Suriye topraklarında yapılmasını kabul etmeyeceklerini belirten SBKR Başkanı, Uluslararası topluma ve Arap Birliğine bu siyasi ve hukuksuz yıkımı derhal durdurma çağrısında bulunduklarını söyledi.

#2
Foto - Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

"ŞÜPHELİ ÜLKELERİN ÇIKARINA HİZMET EDİYORLAR" SBKR üyesi Muhammed Ali İsa da aynı şekilde bölgede yapılacak sözde seçimi reddettiklerini ifade ederek "Biz buradan dünyaya mesaj iletmek istiyoruz. Biz Suriye Kürtleri ve Suriyeliler olarak hepimiz bu kararın karşısındayız." dedi. İsa, terör örgütü PKK/YPG'nin yapmak istediği sözde seçimlerin yasal olmadığını hatırlatarak terör örgütünün Suriye halkı ve özellikle de Kürt halkı adına alacağı kararlara karşı olduklarını bildirdi. Çalışmaları yürüten tarafları da gayrimeşru olarak değerlendiren İsa, "Bu çalışmalar, şüpheli ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor ve Suriye halkının coğrafi bütünlüğüne ve dokusuna zarar veriyor. PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği sözde toplumsal sözleşme Suriye'nin kuzeydoğusunda tertiplediği yasa dışı ve hukuksuz seçimlere karşı karar almak için topladık." Teröristlerin hukuk dışı hareket ettiğini vurgulayan İsa, "Suriye Kürtlerini de ilgilendirmiyor çünkü bu eylem ne birliğin ne de Suriye halkının yararınadır." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

SONUÇ BİLDİRİSİ Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının öncülüğünde düzenlenen konferansın sonuç bildirisinde sözde seçimlerin Suriye'yi bölme girişimi olduğu belirtildi. Bildiride "PKK/YPG, 'terör devletiyle' Suriye'yi parçalamayı amaçlıyor. (Örgütün) Toplumsal sözleşme, seçim komitesi ve yeni harita adımları, illegal bir tarafın attığı, illegal adımlardır. Kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. Suriye'nin kuzeydeoğu topraklarını işgal eden teröristlerin PKK'nın güdümünde hareket ettiği belirtilen bildiride planlanan sözde seçimlerin terör örgütü DEAŞ'la mücadele etmek için kurulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun onayıyla yapıldığı kaydedildi. Bildiride ayrıca teröristlerin eylemlerine karşı, acil ve kapsamlı şekilde harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bildiride, sözde seçimler "kötü amaçlı ve tehlikeli" olarak nitelendirilirken, "Suriye'de siyasi çözüm ancak (BM'nin) 2254 sayılı kararıyla geçekleşir. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliğinden de bu tehlikeli projeyi durdurmak için müdahale etmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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