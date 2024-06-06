Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!

"ŞÜPHELİ ÜLKELERİN ÇIKARINA HİZMET EDİYORLAR" SBKR üyesi Muhammed Ali İsa da aynı şekilde bölgede yapılacak sözde seçimi reddettiklerini ifade ederek "Biz buradan dünyaya mesaj iletmek istiyoruz. Biz Suriye Kürtleri ve Suriyeliler olarak hepimiz bu kararın karşısındayız." dedi. İsa, terör örgütü PKK/YPG'nin yapmak istediği sözde seçimlerin yasal olmadığını hatırlatarak terör örgütünün Suriye halkı ve özellikle de Kürt halkı adına alacağı kararlara karşı olduklarını bildirdi. Çalışmaları yürüten tarafları da gayrimeşru olarak değerlendiren İsa, "Bu çalışmalar, şüpheli ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor ve Suriye halkının coğrafi bütünlüğüne ve dokusuna zarar veriyor. PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği sözde toplumsal sözleşme Suriye'nin kuzeydoğusunda tertiplediği yasa dışı ve hukuksuz seçimlere karşı karar almak için topladık." Teröristlerin hukuk dışı hareket ettiğini vurgulayan İsa, "Suriye Kürtlerini de ilgilendirmiyor çünkü bu eylem ne birliğin ne de Suriye halkının yararınadır." ifadesini kullandı.