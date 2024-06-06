2024-06-06 12:38:16 Suriyeli Kürtlerden PKK/YPG'ye büyük tepki!
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde sözde seçim yapma girişimine tepkiler devam ediyor. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütünün bu girişimine tepki göstererek bunun Suriye'yi böleceğini ifade ederek bu karara karşı olduklarını bildirdi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR), Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) bileşenlerinden biri. SBKR, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda tertiplediği sözde seçimlere ilişkin düzenlenen konferansa ev sahipliği yaptı. Türkiye, 2018 yılında Zeytin Dalı harekatıyla Afrin ilini terörden temizlemişti. SBKR'nin Türkiye'nin teröristlerden ardındırğı Afrin'de düzenlenen konferansa Kürt siyasi liderleri, Kürt aşiretleri ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.