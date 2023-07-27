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Suriye’den acı haber

2023-07-27 18:55:11
Suriye’den acı haber

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran'ın cenazesi İstanbul’a getirildi.

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Foto - Suriye’den acı haber

Şehit Buran’ın cenaze namazı Beykoz Tokatköy Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılındı.

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Foto - Suriye’den acı haber

Cenazeye, şehit askerin annesi Münevver Küçükşahin, eşi Nesibe Buran, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen, İl Jandarma Personel Şube Müdürü Jandarma Albay Kemal Demir ve vatandaşlar katıldı.

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Foto - Suriye’den acı haber

Şehit Buran’ın cenazesi tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Beykoz Anadolu Kavağı Mezarlığı’na götürüldü.

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Foto - Suriye’den acı haber

- Suriye’de kalp krizi geçiren Kıdemli Başçavuş Ali Buran toprağa verildi -

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