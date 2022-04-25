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Suriye üzerinden geldi! Adıyaman'ı etkisi altına aldı

2022-04-25 18:14:28
Suriye üzerinden geldi! Adıyaman'ı etkisi altına aldı

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Adıyaman'ı etkisi altına aldı.

#1
Foto - Araçların üzeri tozdan kaplanırken oto yıkamalarda araç yoğunluğu yaşandı.

Araçların üzeri tozdan kaplanırken oto yıkamalarda araç yoğunluğu yaşandı.

#2
Foto - Toz taşımını dolayısıyla kentte görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma oldu.

Toz taşımını dolayısıyla kentte görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma oldu.

#3
Foto - Araçlarını sabah saatlerinde tozlu gören bir çok kişi araçlarını oto yıkamalara bırakınca yıkamacılarda yoğunluk yaşandı.

Araçlarını sabah saatlerinde tozlu gören bir çok kişi araçlarını oto yıkamalara bırakınca yıkamacılarda yoğunluk yaşandı.

#4
Foto - Oldukça yoğun olduklarını dile getiren oto yıkamacılar, artık araç yıkamaya yetiştiremediklerini dile getirdi.

Oldukça yoğun olduklarını dile getiren oto yıkamacılar, artık araç yıkamaya yetiştiremediklerini dile getirdi.

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