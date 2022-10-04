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Suriye kaynaklı! Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

2022-10-04 18:28:05
Suriye kaynaklı! Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Suriye kaynaklı! Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

Kentte, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

#2
Foto - Suriye kaynaklı! Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

#3
Foto - Suriye kaynaklı! Diyarbakır'ı etkisi altına aldı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

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