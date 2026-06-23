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Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

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Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ortalama 0,2 fark ile doğru tahmin eden araştırma şirketi Areda Survey’in “Türkiye’de Yerli ve Milli Algı Araştırması” dikkat çeken sonuçları gözler önüne serdi. Ülke genelinde yapılan araştırmada vatandaşların yüzde 73,4’ü Türkiye’nin küresel ölçekte söz sahibi bir güç olması gerektiğini belirtirken, yerli savunma ve teknoloji yatırımları da yüksek oranda destek gördü. Araştırma aynı zamanda savunma sanayiinin vatandaşta güven duygusunu güçlendirdiğini de ortaya koydu.

#1
Foto - Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

Areda Survey'in "Türkiye'de Yerli ve Milli Algı Araştırması"na göre vatandaşların yüzde 73,4'ü Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi bir güç olması gerektiğini düşünüyor.

#2
Foto - Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

Araştırmada ASELSAN'ın yerli iletişim teknolojileri çalışmalarına destek oranı yüzde 81'e ulaşırken, katılımcıların yüzde 64,2'si yerli savunma teknolojilerinin kendilerinde gurur ve güven duygusu oluşturduğunu belirtiyor.

#3
Foto - Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

Areda Survey'in Türkiye genelinde 2.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara, "Sizce Türkiye küresel bir güç olmak ile kendi sınırları ile yetinme seçenekleri arasında kalırsa hangisini tercih etmelidir?" sorusu yöneltildi.

#4
Foto - Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 73,4'ü Türkiye'nin küresel bir güç olması gerektiğini belirtirken, yüzde 26,6'sı kendi sınırlarıyla yetinmesi gerektiğini düşünüyor.

#5
Foto - Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise yerli teknoloji yatırımlarına verilen destek oldu. Katılımcıların yüzde 81'i ASELSAN'ın yerli akıllı telefon ve milli iletişim teknolojileri çalışmalarını desteklediğini ifade ediyor. Bu çalışmaları desteklemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 1,9'da kalırken, yüzde 17,1'lik kesim ise konu hakkında fikrinin olmadığını belirtiyor.

#6
Foto - Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

Araştırmada yerli savunma teknolojilerinin sergilendiği SAHA İstanbul'a ilişkin algılar da ölçüldü. Katılımcıların yüzde 64,2'si yerli savunma teknolojilerini gördüğünde "Gurur duydum ve kendimi daha fazla güvende hissettim" yanıtını veriyor. Yüzde 26,6'lık kesim ise bu gelişmeleri "Her ülkenin yapacağı normal çalışmalar" olarak değerlendiriyor.

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Yorumlar

islam kartalı

kendi sınırlarıyla yetinmesi gerek tiğini söyleyenler lbgt furyası chplilerdir
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