Vatandaşın kararı net: Son anketten ‘Küresel güç Türkiye’ çıktı

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ortalama 0,2 fark ile doğru tahmin eden araştırma şirketi Areda Survey’in “Türkiye’de Yerli ve Milli Algı Araştırması” dikkat çeken sonuçları gözler önüne serdi. Ülke genelinde yapılan araştırmada vatandaşların yüzde 73,4’ü Türkiye’nin küresel ölçekte söz sahibi bir güç olması gerektiğini belirtirken, yerli savunma ve teknoloji yatırımları da yüksek oranda destek gördü. Araştırma aynı zamanda savunma sanayiinin vatandaşta güven duygusunu güçlendirdiğini de ortaya koydu.