Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Enerjideki küresel krizler nedeniyle tasarruf ve verimlilikle ilgili yasal düzenlemelerin zorunlu hale geldiğini belirten Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesinin bu adımların başlangıcı olduğunu belirtti. Akar, iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Modern dünyada stratejik tarım planlaması bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalı, toprak analizine göre ekim ve su bütçesine göre izin sistemi kurulmalı. Aslında toprağın ve suyun bireysel bir mülk değil, tüm milletin geleceği olan bir kamusal emanet olduğu iddiası var. Şehir hayatının sunduğu kaos ve belirsizlik ve bununla tarımsal üretimin sunduğu üretim ve anlam arasında bir denge kurulmalı. Bilinçli tarımın bir emeklilik planı değil, genç nesil için hayatta kalma ve var olma stratejisi haline getirilmesinin desteklenmesi gerekmektedir. Gençlerin de tarıma yönelendirilmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Güçlü ordular sınırları korur, güçlü çevre politikaları ise çevreyi korur. Bugünün çevre yatırımı yarının güvenlik sigortasıdır. Bu sorunu ciddiye almak hem bugünün hem yarının güvenliğine yapılan en anlamlı yatırımdır.”