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Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

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Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

SEBAHATTİN AYAN/KAYSERİ “İklim, Su, Gıda ve Güvenlik” temasıyla düzenlenen Erciyes Zirvesi-1, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler koordinasyonunda Büyük Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğündeki zirvenin açılış konuşmalarını Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı.

#1
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin faaliyetlerini çevreci bir yaklaşımla sürdürdüğünü belirtti. Büyükkılıç şöyle devam etti: “Çalışmalarımızla şehrimizin 50 yıllık geleceğini garanti altına alarak, içilebilir ve kullanılır bir suya sahip olmanın ve bu suyu en ücra köşelere kadar, en verimli, en duyarlı, en yenilikçi, günün koşullarına en uygun sistemlerle taşıyan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Çünkü bu şehir, bu hizmet kalitesini en çok hak eden şehirlerimizden biridir. Biz suyu önemseyen bir anlayış ile çalışmalarımızı sürdürürken, enerji yönetimi konusunda da GES projelerimizle de kendimizden söz ettiriyor, modern belediyecilik yaklaşımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

#2
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, son 4 yılda Kayseri’nin bitkisel üretimde 12’nci sıradan 5’inci sıraya yükseldiğini, tarımsal ürün ihracatını 3 kat artırdığını, ilk 10’daki ürün sayısını 8’den 34’e çıkardığını belirtti. Çiçek, “Gururla söylüyoruz ki biz ticaret şehriyiz, sanayi şehriyiz ama aynı zamanda biz tarım şehriyiz.”ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, zirvenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Gıda ve su krizi artık sadece bir çevre sorunu değil, ulusal güvenlik ve enerji güvenliği meselesi haline gelmiş bulunuyor. Gıda krizi, doğrudan çatışma ve savaşlara yakıt olabilir. Şu anda dünyada 750 milyon kişinin aç olduğunu ve bunun petrol krizinden daha fazla küresel güvenliği tehdit ettiğini de unutmamak lazım. Enerji tasarrufu olabilir ama açlığın tasarrufu olmaz.”

#4
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Enerjideki küresel krizler nedeniyle tasarruf ve verimlilikle ilgili yasal düzenlemelerin zorunlu hale geldiğini belirten Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesinin bu adımların başlangıcı olduğunu belirtti. Akar, iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Modern dünyada stratejik tarım planlaması bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalı, toprak analizine göre ekim ve su bütçesine göre izin sistemi kurulmalı. Aslında toprağın ve suyun bireysel bir mülk değil, tüm milletin geleceği olan bir kamusal emanet olduğu iddiası var. Şehir hayatının sunduğu kaos ve belirsizlik ve bununla tarımsal üretimin sunduğu üretim ve anlam arasında bir denge kurulmalı. Bilinçli tarımın bir emeklilik planı değil, genç nesil için hayatta kalma ve var olma stratejisi haline getirilmesinin desteklenmesi gerekmektedir. Gençlerin de tarıma yönelendirilmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Güçlü ordular sınırları korur, güçlü çevre politikaları ise çevreyi korur. Bugünün çevre yatırımı yarının güvenlik sigortasıdır. Bu sorunu ciddiye almak hem bugünün hem yarının güvenliğine yapılan en anlamlı yatırımdır.”

#5
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin etkilerine şu sözlerle dikkat çekti:

#6
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

“İklim değişikliği toprağın verimini, ekimin zamanını, ürünün desenini ve gıda arzını doğrudan etkiliyor. Haziran ayı içerisindeyiz, hala tarlaların sararmadığını görüyoruz. Üstelik gıda meselesi sadece bir ekip biçme meselesi de değildir. Aile bütçesidir, çocukların beslenmesidir, çiftçinin emeğidir, pazarın fiyatıdır. Aslında toplumun huzurudur. Su ve gıda baskısı arttığında asıl büyük acı başlar, güvenlik krizi karşımıza çıkar.

#7
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Çünkü su zayıflarsa üretim zayıflar. Üretim zayıflarsa gıda baskısı artar. Gıda baskısı artarsa sosyal huzur ve emniyet kökünden etkilenir.”

#8
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise suyun hayatın kaynağı olduğunu belirtti. “Biz de gıda güvenliğimizin teminatı olan tarımsal üretimimizi risklere dayanıklı hale getirmek için suyu merkeze koyarak çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Yumaklı, şöyle devam etti:

#9
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

“Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81.5. Yani bu bir rekor, onu söylemek istiyorum.

#10
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Hâlihazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolanmış durumdayız. Ben artık Türkiye’deki illerimizin içme suyu bağlamında herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Hâlihazırda Türkiye’deki sulama sistemlerinin sadece yüzde 38,5’u kapalı devre. İnşallah 2028’de bunu yüzde 45’e ulaştıracağız.”

#11
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Sanayi Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, artık sadece daha fazla üretmenin yetmediğini, temiz, verimli ve daha az kaynakla daha çok değer ortaya koyan bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini belirtti. İnan, “Bakanlığımızın ajandasında yer alan yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yerel kalkınma birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan üç temel sütundür. Ekonomimizin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü desteklemek üzere dijital ve yeşil dönüşüm programlarını hayata geçiriyoruz.”dedi.

#12
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iklim krizinin son 10 yılda küresel ekonomide 2 trilyon dolardan fazla zarara yol açtığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “1,6 milyar kişi bunlardan maddi ya da fiziki şekilde olumsuz şekilde etkilendi.

#13
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

İklim değişikliği, su sıkıntısı, geleceğin değil, bugünün sorunu haline geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

#14
Foto - Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fatih Altun ise “Su kaynaklarının sürekliliği, gıda sistemlerinin dayanıklılığı, kırsal ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliği ile arz güvenliği aynı bütünün farklı boyutlarıdır. Bugün burada yapılacak değerlendirmeler yalnızca mevcut sorunları tanımlamak için değil, geleceğin kalkınma anlayışını bilimsel bilgi, kamu politikası ve toplumsal sorumluluk ekseninde proaktif politikalar üretmek için büyük önem taşımaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

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