Sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri Erciyes Zirvesi-1'de ele alınıyor...
SEBAHATTİN AYAN/KAYSERİ “İklim, Su, Gıda ve Güvenlik” temasıyla düzenlenen Erciyes Zirvesi-1, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler koordinasyonunda Büyük Sanat Vakfı tarafından düzenlenen, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğündeki zirvenin açılış konuşmalarını Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı.