Piyasalarda kritik değişim: Altın zayıflıyor ama...

Arz tarafında fazlaca bir değişim olmayacağına göre, savaş nedeniyle fiyat artışlarının satış fırsatı olarak görülüyor sonucunu çıkarmak mümkün. Diğer bir güvenli liman olarak görülen döviz ise TCMB’nin yerinde müdahaleleriyle yatay seyrediyor. Önce haftalık repo ihalesinin iptaliyle örtülü faiz artışı, ardından döviz satışlarıyla kur artışlarının önüne geçildi. Döviz kurları devam eden ekonomik programın en kritik noktası.