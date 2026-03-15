Piyasalarda kritik değişim: Altın zayıflıyor ama...
Petrol fiyatlarındaki düşüş yerini yeniden yükselişe bırakırken piyasalarda gerilim arttı. Altın ve gümüşün cazibesi ise bir miktar azaldı.
Savaşın etkisi altındaki piyasalarda yön arayışı sürüyor. Son günlerde petrol fiyatları ve çatışmalara karşı kısmi bir duyarsızlık görülmesi, yatırımcıların savaşın yakında bitebileceği beklentisiyle açıklanıyor.
Borsalarda düşüş sonrası gelen alımlar toparlanmayı hızlandırırken dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor. Borsa İstanbul’da sert gerilemelerin alımlarla karşılanması olumlu görülürken, altın ve gümüşe olan ilgi ise bir miktar zayıfladı.
ALTININ CAZİBESİ AZALDI Borsa İstanbul’da sert düşüşlere alımların gelmesi olumlu. Altın ve gümüşün ise geçtiğimiz aylardaki cazibesi azaldı. Güvenli liman ihtiyacının en fazla artması gereken savaş ortamında dahi zirve seviyelerinin gerisinde kalması yatırımcılarda tereddüte neden oldu. Fiyatı arz ve talep belirler.
Arz tarafında fazlaca bir değişim olmayacağına göre, savaş nedeniyle fiyat artışlarının satış fırsatı olarak görülüyor sonucunu çıkarmak mümkün. Diğer bir güvenli liman olarak görülen döviz ise TCMB’nin yerinde müdahaleleriyle yatay seyrediyor. Önce haftalık repo ihalesinin iptaliyle örtülü faiz artışı, ardından döviz satışlarıyla kur artışlarının önüne geçildi. Döviz kurları devam eden ekonomik programın en kritik noktası.
Zaten savaşa bağlı olarak enerji maliyetlerindeki yükseliş tehditi varken bir de kurlar artarsa enflasyon ile mücadele daha da zorlaşacaktır.
