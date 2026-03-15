İran’ın kritik adımına karşı Türkiye hemen düğmeye bastı: Plan, anında devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede tırmanan İran-ABD-İsrail gerilimi ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının küresel istikrarı derinden sarstığını belirterek Türkiye’nin aldığı acil önlemleri duyurdu. Bu süreçte Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesinin en üst aşama olan ISPS Seviye 3'e çıkarıldığını açıklayan Uraloğlu, ticaretin aksamaması için alternatif rotaların anında devreye alındığını vurguladı. Bakan, hem kara hem deniz taşımacılığında güvenli güzergahlar sağlayarak Türk iş dünyasını küresel krizin etkilerinden korumayı hedeflediklerini ifade etti.