Abese İrca, CHP'li Murat Emir’i yerin dibine soktu
"Abese İrca" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımla CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i yerin dibine soktu. İşte o paylaşım:
Murat Emir 56 yaşında ve muhtemelen 15 seneye yakın bir süredir de CHP'de siyaset yapıyor. Bakın şimdi size CHP'nin en itibarlı vekillerinden birisinin canlı yayına katılıp açıklama yaptığı konu hakkındaki bilgi düzeyini göstereceğim. Murat Emir diyor ki; 1-) İran'dan Türkiye'ye iki füze atılıyor, NATO radarları tespit ediyor. 2-) NATO'ya bağlı uçaklar bunları imha ediyor, 3-) Türkiye'ye vermeyiz dedikleri Patriotlar geliyor. 4-) Türkiye bu işin neresinde? 5-) Hani Türkiye'nin Çelik Kubbesi vardı? 6-) Hani S400'ler nerede? 7-) Demek ki yoksunuz yapmamışsınız, siz tespit etmezseniz radarlanızla o füzelerin nereden geldiğini anlayamazsınız. 8-) İsrail'in sicili berbat, tarihimiz bunun örnekleriyle dolu
Murat Emir yayından bir gün önce mecliste bu konu hakkında brifing almış ama canlı yayına tek bir doğru bilgiyi bile taşımayı başaramamış. Yalnızca silah zoruyla kaçırıldığı merdiven altı bir ameliyathanede, 33 yıl boyunca 50 bin göz ameliyatı yapmak zorunda bırakılmış bir hekimin anlayabileceği türden karmaşık duygularla dolu kafasının içi. O yüzden olsa en çok ilgilendiği konular hakkında bile herhangi bir bilgi edinemiyor.
1-) İran'dan Türkiye'ye iki füze atılıyor, NATO radarları tespit ediyor. - Milli Savunma Bakanlığı, açıklamalarını NATO üzerinden yapıyor çünkü Türkiye bir NATO üyesidir Murat Bey. Bölgede NATO'ya ait bir Radar üssü olduğu için birbirine entegre edilmiş pek çok sistem ile katmanlı bir savunma ağı oluşturulmuş. İran'ın gönderdiği füzenin Türkiye hava sahasına girmesi, yaklaşık olarak 9 dakika sürüyor. Füze tespit edildiği anda füzenin sınıfına ve koordinatlarına göre en etkili atış seçeneği otomatik olarak belirleniyor ve saniyeler içinde otonom olarak gerçekleşiyor. Yani anlayacağınız öyle çifteyle ördek avlar gibi füzeyi gören herkes kendi füzesini ateşlemiyor. NATO'nun standart prosedürü uygulanıyor. Hatta bölgedeki yerli radar sistemlerinin yeteneklerinin boyutu, ABD ve İsrail'in uykularını da kaçırıyor. Yukarıdaki cümleyi kurabildiğinize göre sizin uykunuz bayağı ağır olmalı Murat Bey.
2-) NATO'ya bağlı uçaklar bunları imha ediyor. - İran füzesini NATO uçakları düşürmedi. Füze, Doğu Akdeniz'de NATO görevindeki bir ABD destroyerinden atılan SM3 Anti Balistik füzesiyle vuruldu. Siz savunma planlaması NATO tarafından yapılmış bir alanda, tam olarak ne olmasını bekliyorsunuz? TSK Amerikalılar'a "Siz misafirsiniz, burada sizin füzeniz geçmez" deyip illa kendi füzesini mi atmalı?
3-) Türkiye'ye vermeyiz dedikleri Patriotlar geliyor. - ABD, Türkiye'ye Patriot sistemi satmadı, Almanya'daki üssünde duran Patriot bataryalarını Kürecik'e taşıyıp NATO Radar üssünün güvenliğini artırdı çünkü İran çok akıllıca bir stratejiyle bir kaç gün önce ortalıkta ne kadar radar üssü varsa vurup çalışmaz hale getirdi. Anladığım kadarıyla sizin İncirlik Üssü'nde 11 senedir NATO'ya ait Patriot sistemleri olduğundan haberiniz yok. ABD ile yaşanan Patriot krizinin sebebini de belli ki yanlış biliyorsunuz. Obama döneminde, ABD Türkiye'nin Patriot sistemlerini satın alma talebini çok yüksek fiyat çekerek yokuşa sürmüş, teknoloji transferi isteğini de tümden reddetmişti. O gün Türkiye, başlayan iç savaş sonrası Suriye sınırlarını güvene almak istiyordu. ABD'nin bugün konuşlandırdığı Patriot sistemleri ise NATO'ya ait bir üssü koruma amacını taşıyor.
4-) Türkiye bu işin neresinde? 5-) Hani Türkiye'nin Çelik Kubbesi vardı? - Türkiye'nin Çelik Kubbe Sistemi var ve bölgeye de büyük ölçüde konuşlandırılmış durumda ama sistem çok yeni ve doğal olarak deneyim eksikliği mevcut. Türkiye savunma sistemlerini oldukça hızlı geliştiriyor ama dünyadaki saldırı füze teknolojileri de sürekli gelişiyor ve gittikçe daha etkili hale geliyor. Dünyada İran'ın fırlattığı balistik füzeleri durdurma kapasitesine sahip sadece beş ülke var. Türkiye o ülkelerden onlarca yıl sonra başladığı yarışta mucizevi bir performans sergiliyor. Keşke sizin partiniz onlarca yıllık enerjisini başörtüsü ve inanç özgürlüğü düşmanlığına değil de ülkede bilim ve teknolojinin gelişmesi için harcasaydı. Belki bu uğraş, cuntalarla olan tarihsel bağınızı zayıflatır ve milletimize yakışan bir hava savunma sistemini uzun yıllar önce üretmeyi başarırdık. Çelik Kubbe, sınırlarımızı mevcut saldırı risklerine karşı koruyabilecek yeteneğe büyük ölçüde sahip ama Kürecik bir NATO üssü olduğu için doğal olarak Türkiye'nin güvenlik protokolünde ilk sırada yer almıyor. Yani önce can sonra canan diyoruz. İşte Türkiye işin tam burasında Murat Bey.
-) Hani S400'ler nerede? -S400'ler, bir gün lazım olma ihtimali hala devam ettiği için güvenli bir yerde muhafaza ediliyor. Dünyanın en güçlü ordularının, yarı deli devlet başkanlarının elinde oyuncak olduğu, en köklü Batı demokrasilerinin çocuk yiyen sapıklara uşaklık ettiği böyle bir dönemde NATO'dan bağımsız bir hava savunma sistemi, bize her an lazım olabilir. Aslında bu durum, en çok da CHP'lileri memnun ediyor olmalı. CHP bir gün hayallerindeki iktidara kavuşursa herhalde bu kadar kahrolsun sloganından sonra Emperyalist Amerika'yla uyumlu bir savunma sistemi ile devam etmeyi planlamıyordur. Yani S400'leri size çeyiz olarak saklıyoruz gibi de düşünebilirsiniz.
7-) Demek ki yoksunuz yapmamışsınız, siz tespit etmezseniz radarlanızla o füzelerin nereden geldiğini anlayamazsınız. Türkiye'nin savunma sanayiini merak edip yarım saat de olsa incelemiş birisinin Türkiye'nin radar teknolojisinde geri kalmış olduğunu iddia etmesi mümkün değil. Aselsan'ın ALP 300-G ve ALP 500-G radar sistemleri, henüz tam olarak sahaya inmemiş olmasına rağmen dünyadaki hava gücü stratejilerini kökten değiştirmek üzere. "Radarların göremediği hayalet uçak" olma özelliği sebebiyle tarihin en maliyetli silah projesi olan F35'leri, F16 seviyesine indiren bu teknolojiyi, siz bilmeseniz de emin olun İran'ın, İsrail'in, Bangladeş'in hatta Pasifik'teki ada devletlerinin milletvekilleri dahi biliyor.
8-) İsrail'in sicili berbat, tarihimiz bunun örnekleriyle dolu İsrail'in sicili berbatsa ve tarihimiz örnekleriyle doluysa neden geçen sene tam tersini söylüyordunuz? Hani Cumhurbaşkanı savaş tamtamları çalıp kendisine düşman yaratmak için yalan söylüyordu, hani ciddi savunma uzmanlarına sormuştunuz da yok öyle bir şey demişlerdi, hani haritaya bakmıştınız ve arada başka ülkeler olduğunu görüp rahatlamıştınız? Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken neden tükürük saçmamanız gerektiğini de bu okkalı tükürüğü yaladıktan sonra bir daha aklınızdan çıkarmazsınız diye tahmin ediyorum.
