Abese İrca, CHP'li Murat Emir’i yerin dibine soktu

4-) Türkiye bu işin neresinde? 5-) Hani Türkiye'nin Çelik Kubbesi vardı? - Türkiye'nin Çelik Kubbe Sistemi var ve bölgeye de büyük ölçüde konuşlandırılmış durumda ama sistem çok yeni ve doğal olarak deneyim eksikliği mevcut. Türkiye savunma sistemlerini oldukça hızlı geliştiriyor ama dünyadaki saldırı füze teknolojileri de sürekli gelişiyor ve gittikçe daha etkili hale geliyor. Dünyada İran'ın fırlattığı balistik füzeleri durdurma kapasitesine sahip sadece beş ülke var. Türkiye o ülkelerden onlarca yıl sonra başladığı yarışta mucizevi bir performans sergiliyor. Keşke sizin partiniz onlarca yıllık enerjisini başörtüsü ve inanç özgürlüğü düşmanlığına değil de ülkede bilim ve teknolojinin gelişmesi için harcasaydı. Belki bu uğraş, cuntalarla olan tarihsel bağınızı zayıflatır ve milletimize yakışan bir hava savunma sistemini uzun yıllar önce üretmeyi başarırdık. Çelik Kubbe, sınırlarımızı mevcut saldırı risklerine karşı koruyabilecek yeteneğe büyük ölçüde sahip ama Kürecik bir NATO üssü olduğu için doğal olarak Türkiye'nin güvenlik protokolünde ilk sırada yer almıyor. Yani önce can sonra canan diyoruz. İşte Türkiye işin tam burasında Murat Bey.