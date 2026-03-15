Kıbrıs’ta “kâbus” senaryosu! Trump’ın terazisi Türkiye’den yana kaydı: “Dostum Erdoğan ile aynı fikirdeyim” diyecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli Politis gazetesi, Donald Trump’ın yeniden seçilmesi ve bölgedeki savaş iklimiyle birlikte Kıbrıs meselesinde Rumların aleyhine bir dönemin başlayacağını iddia etti. Haberde, Trump’ın Türkiye’nin jeopolitik gücünü ve NATO’daki kritik rolünü ön planda tutarak "iki devletli çözümü" destekleyebileceği ve KKTC’de resmen Amerikan Büyükelçiliği açabileceği öne sürüldü. Rum basınını korkutan bu senaryoda, Trump’ın Rum kesimine karşı "Fırsatları heba ettiniz" diyerek Türkiye yanlısı bir tutum takınacağı vurgulanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) merkezli Yunanca yayın yapan Politis gazetesi, İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıbrıs meselesi ile ilgileneceğini iddia etti. Trump'ı "soğukkanlı pragmatist" olarak nitelendiren Rum basını, Türkiye'nin elinin güçleneceğini yazdı.

ABD ile Rum kesiminin ilişkilerinin son zamanlarda güçlendiğini aktaran Ada basını, Trump'ın Kıbrıs konusundaki politikasında hala belirsizlikler olduğunu da belirtti. "ABD artık eskiden iddia ettiği gibi güvenilir bir güvenlik garantörü değil" diyen Rum basını, bu görüşün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen Ocak ayında Tel Aviv'in on yıl içinde Amerikan askeri yardımından kurtulmayı planladığı yönündeki açıklamasıyla da desteklendiğini belirtti.

Türk-ABD ilişkilerinin Amerikan-Kıbrıs dostluğunu sarsabilecek şey olduğunu yazan Ada basını, George Koumoullıs imzalı haberinin devamında, Türkiye'nin İran konusunda lehte veya aleyhte bir pozisyon almadığını ifade edildi.

Zorluklara rağmen ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini son derece önemli görmeye devam ettiği belirtilen haberde, "Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan eşsiz jeopolitik konumu ve NATO için kritik bir doğu ekseni işlevi nedeniyle ABD'nin hayati bir stratejik müttefikidir." denildi.

Haberde Amerikalı diplomat Richard Holbrooke'ün "Türkiye, Avrasya kıtasında ABD için önemli olan hemen her konunun kavşağında yer alıyor" açıklamasına atıfta bulunularak, Ankara'nın NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu anımsatıldı. Ayrıca Türk savunma sanayisinin gelişmesiyle askeri gücün daha da arttığının altı çizildi.

Haberinde uzman görüşlerine de değinen Rum basını, "Trump'ın İran'a karşı savaşı sona erdirmek gibi diğer küresel öncelikleri ele aldıktan sonra Kıbrıs meselesini çözmeye odaklanabileceğini öngörüyor" dedi. "Trump, Kıbrıs ve Türkiye ittifaklarından elde edeceği kazanımları hesaplayacak ve terazinin hangi yöne eğildiğini hepimiz biliyoruz" açıklamasıyla Trump'ın Türkiye yanlısı tutumuna dikkat çeken Ada basını, Trump'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Amerikan Büyükelçiliği'nin kurulmasını resmen ilan edeceğini ve muhtemelen de Türkiye ile aynı söylemi kullanacağını aktardı.

Trump'ın kendilerine "Siz aptal Kıbrıs Rumları, 2004'te, 2017'de, 2018'de fırsatlara sahiptiniz ve bunları heba ettiniz. Durum çıkmaza girdi, sabrın sınırlarını aştı ve daha fazla devam edemez. Dostum Erdoğan ile aynı fikirdeyim, gerçekçi çözüm iki devletli çözümdür." diyeceğini yazan Rumlar bunun kabus gibi bir senaryo olduğunu ve ihtimal dışında olmadığını belirtti.

