Kıbrıs’ta “kâbus” senaryosu! Trump’ın terazisi Türkiye’den yana kaydı: “Dostum Erdoğan ile aynı fikirdeyim” diyecek
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli Politis gazetesi, Donald Trump’ın yeniden seçilmesi ve bölgedeki savaş iklimiyle birlikte Kıbrıs meselesinde Rumların aleyhine bir dönemin başlayacağını iddia etti. Haberde, Trump’ın Türkiye’nin jeopolitik gücünü ve NATO’daki kritik rolünü ön planda tutarak "iki devletli çözümü" destekleyebileceği ve KKTC’de resmen Amerikan Büyükelçiliği açabileceği öne sürüldü. Rum basınını korkutan bu senaryoda, Trump’ın Rum kesimine karşı "Fırsatları heba ettiniz" diyerek Türkiye yanlısı bir tutum takınacağı vurgulanıyor.