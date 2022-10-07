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Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

2022-10-07 17:17:00
Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Ordu'da refüjde unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yerine getirdikleri esnada refüjde gördükleri bir valizden şüphelendi.

#2
Foto - Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı.

#3
Foto - Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, fiziki kontrol yaptıktan sonra fünye yardımı ile valizi patlattı

#4
Foto - Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Valizin boş çıkması üzerine yol yeniden ulaşıma açıldı.

#5
Foto - Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

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