2022-10-10 17:34:02 Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
İlçede dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar sonrası 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
Dağın zirvesini kaplayan kar örtüsünün bulutlar, Van Gölü'nün maviliği ve ağaçlarla bütünleşen eşsiz görüntüsü çevredeki yerleşim yerlerinden görüntülendi.
- Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı -
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23