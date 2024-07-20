Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı

Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı 3’üncü dağı olan Süphan Dağı’nın eteklerinde konaklayan arıcıların bal sağımı başladı. Bol yağış ve havaların geç ısınmasından dolayı bal üretimde bu yıl iyi bir rekolte gelmediğini ifade eden Mustafa Düzgün isimli arıcı, “Şu anda Süphan Dağı’nın 2 bin rakımlı bölgesindeyiz.