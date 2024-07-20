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Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı

2024-07-20 09:37:07
Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan ve zengin bir floraya sahip Süphan Dağı’nın eteklerinde bal sağımı başladı.

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Foto - Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı

Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı 3’üncü dağı olan Süphan Dağı’nın eteklerinde konaklayan arıcıların bal sağımı başladı. Bol yağış ve havaların geç ısınmasından dolayı bal üretimde bu yıl iyi bir rekolte gelmediğini ifade eden Mustafa Düzgün isimli arıcı, “Şu anda Süphan Dağı’nın 2 bin rakımlı bölgesindeyiz.

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Foto - Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı

Buranın bitki örtüsü ve balı kaliteli olduğu için kovanlarımızı buraya getirdik. Bu sene sağımımız geçen seneye göre beklentimiz altında geldi. Buna da çok şükür diyelim. Ballarımızı perakende satıyorum” dedi.

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