  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
5
Süper Lig'in yeni topu görücüye çıktı

2023-07-07 12:31:20
Süper Lig'in yeni topu görücüye çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda profesyonel futbol liglerinde oynanacak müsabakalarda kullanılacak topu tanıttı.

#1
Foto - Süper Lig'in yeni topu görücüye çıktı

TFF, 2023-24 sezonunda Türkiye liglerinde kullanılacak resmi futbol topunun tanıtımını gerçekleştirdi. Orbita ismi verilen top futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

#2
Foto - Süper Lig'in yeni topu görücüye çıktı

Puma tarafından sadece Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni Puma Orbita; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak.

#3
Foto - Süper Lig'in yeni topu görücüye çıktı

Yeni Orbita topunun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor.

#4
Foto - Süper Lig'in yeni topu görücüye çıktı

Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. Puma, yeni Orbita modelini geliştirirken her seviyeden futbolcunun oyun kalitesini yükseltmeyi hedefledi. Puma Orbita'nın yıldız şeklinde 12 büyük panelden oluşan yapısı, topun üzerindeki dikiş sayısını azaltarak futbolcunun topla daha iyi temas etmesine imkân sağlıyor. "FIFA Quality Pro" statüsünü taşıyan topun son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor. Kullanılan POE köpük materyali, topun temas hassasiyetini artırarak daha sağlam bir dokunuş hissi sağlıyor.

Bu kez altın değil! TL'ye geçen İslam Memiş'in son sözleri olay: Dolar yerine bunu alın kafanız rahat etsin
Ekonomi

Bu kez altın değil! TL'ye geçen İslam Memiş'in son sözleri olay: Dolar yerine bunu alın kafanız rahat etsin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve borsaya ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş, dolar yerine euro alma..
İngiltere’de otomobil okula daldı
Dünya

İngiltere’de otomobil okula daldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wimbledon bölgesinde bir ilkokula otomobil daldı. Polis, yaralılar olduğunu duyurdu.
PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler: Haritadaki yerimizi...
Gündem

PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler: Haritadaki yerimizi...

ABD beslemesi PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin teröristlere çağrıda bulunarak karanlık planını açıkladı.
MÜSİAD'dan şok eden dolar tahmini: Bunu beklemiyorduk ama o rakamı geçecek gibi duruyor
Ekonomi

MÜSİAD'dan şok eden dolar tahmini: Bunu beklemiyorduk ama o rakamı geçecek gibi duruyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı, "Yıl sonunda 30 TL'yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz" dedi
Tüm plajlar bu şekilde olsun! Eyüp Belediyesi'nden örnek davranış
Gündem

Tüm plajlar bu şekilde olsun! Eyüp Belediyesi'nden örnek davranış

İstanbul’da bulunan Eyüpsultan Belediyesi, örnek olacak bir adım attı. "Tüm plajlar bu şekilde olsun" dedirten açıklamada "Çiftalan Plajı’n..
Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar
Spor

Katar bu kez orada Türkiye'nin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Resmen duyurdular, bize rakip olacaklar

Katar, Türkiye'nin talip olduğu 2036 Olimpiyatları için hedef koydu. Arap ülkesi 2036 Olimpiyatları'nın Katar'da yapılması için resmi başvur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23