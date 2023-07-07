2023-07-07 12:31:20 Süper Lig'in yeni topu görücüye çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda profesyonel futbol liglerinde oynanacak müsabakalarda kullanılacak topu tanıttı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda profesyonel futbol liglerinde oynanacak müsabakalarda kullanılacak topu tanıttı.
TFF, 2023-24 sezonunda Türkiye liglerinde kullanılacak resmi futbol topunun tanıtımını gerçekleştirdi. Orbita ismi verilen top futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
Puma tarafından sadece Türkiye ligleri için özel olarak tasarlanan yeni Puma Orbita; Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların resmi futbol topu olacak.
Yeni Orbita topunun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor.
Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. Puma, yeni Orbita modelini geliştirirken her seviyeden futbolcunun oyun kalitesini yükseltmeyi hedefledi. Puma Orbita'nın yıldız şeklinde 12 büyük panelden oluşan yapısı, topun üzerindeki dikiş sayısını azaltarak futbolcunun topla daha iyi temas etmesine imkân sağlıyor. "FIFA Quality Pro" statüsünü taşıyan topun son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor. Kullanılan POE köpük materyali, topun temas hassasiyetini artırarak daha sağlam bir dokunuş hissi sağlıyor.
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