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Spor
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Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

2024-06-11 13:49:31
Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Süper Lig'de nefesleri kesen sezon, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip rekorları alt üst ederek ulaştığı zaferin ardından yeni sezona da flaş transferlerle girmenin peşinde. Yıldız oyuncuları kadrosuna katarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen Aslan'ın listesinde Alexis Sanchez yer alıyordu. Ancak Şilili oyuncunun bir başka Süper Lig ekibine imzayı atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Süper Lig'de 2023/2024 sezonu Galatasaray'ın 102 puanla şampiyon olmasıyla birlikte sona erdi.

#2
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Son 2 sezondur kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, yine benzer bir transfer operasyonu yürütecek.

#3
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Okan Buruk'un listesine göre hareket eden sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da uzun süre Alexis Sanchez'in peşinden koşmuştu.

#4
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Sözleşmesi biten ve Inter'den ayrılan yıldız futbolcu, birçok önemli kulüp tarafından takip ediliyor.

#5
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Maliyeti nedeniyle bu transferi bitiremeyen Galatasaray, Süper Lig devinden transfer çalımı yiyebilir.

#6
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Kariyerinde birçok dev takımda oynayan Sanchez için olay yaratan iddianın tüm detayları haberimizde.

#7
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

TRABZONSPOR'DAN SANCHEZ HAMLESİ Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminde mutlaka üst düzey bir yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak amacında.

#8
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Bordo-Mavililer bu hamleyle hem heyecan yaratmak hem de taraftarını yeniden stada çekmek istiyor.

#9
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

AS Gazetesi, Inter ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez'in Fırtına'nın gündeminde olduğunu belirtti.

#10
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Haberde, Trabzonspor'un 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle temas kurduğu vurgulandı.

#11
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Ancak İtalya'dan Parma ve Udinese'nin yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami ile River Plate'in Sanchez'le ilgilendiği ifade edildi.

#12
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 33 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistle oynayan Şilili yıldızın Inter ile olan sözleşmesi sona erdi ve şu an boşta bulunuyor.

#13
Foto - Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Alexis Sanchez imzayı atacak: Galatasaray derken büyük ters köşe

Alexis Sanchez, kariyerinde Inter haricinde Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Marsilya gibi takımlarda oynadı.

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