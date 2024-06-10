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Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

2024-06-10 14:49:37
Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer elde ederek siyah-beyazlılara bir teselli sunmayı başardı. Gelecek sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, transferde büyük bir sürprize imza atmak üzere. Van Bronckhorst'un takımın başına geçmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kendisine Avrupa'ya gitme yolu açan Kara Kartal, transferde de flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Teknik direktörlük görevine Van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcıyla şampiyonluk hedefliyor.

#3
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Yaz transfer döneminde de hamlelerini bu doğrultuda yapacak olan Beşiktaş, sürpriz bir transferin peşine düştü.

#4
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Siyah-beyazlı ekip, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan yıldız oyuncu için girişimlere başladı.

#5
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ryan Kent'i takımında görmeyi amaçlıyor.

#6
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Önceki sezon başında İskoç ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramazken, 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya alınmıştı.

#7
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcuyla maaş yükünden kurtulmak adına yolları ayırması bekleniyor.

#8
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Beşiktaşlı kurmayların ise deneyimli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi. 2022 yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar gerilemiş durumda.

#9
Foto - Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 1 asist kaydedebildi.

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