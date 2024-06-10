Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer elde ederek siyah-beyazlılara bir teselli sunmayı başardı. Gelecek sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, transferde büyük bir sürprize imza atmak üzere. Van Bronckhorst'un takımın başına geçmesiyle birlikte çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…