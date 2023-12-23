2023-12-23 19:56:26 Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip ocak ayında orta saha hattına takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, yaz transfer döneminde Rade Krunic'i kadrosuna katmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Milan'da kalmayı tercih eden Krunic, ocak ayında İtalyan ekibine veda edecek. Sarı-lacivertliler Boşnak oyuncuya devre arasında kavuşacak. İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli... | Fenerbahçe haberleri