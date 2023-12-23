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Spor
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Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

2023-12-23 19:56:26
Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip ocak ayında orta saha hattına takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, yaz transfer döneminde Rade Krunic'i kadrosuna katmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Milan'da kalmayı tercih eden Krunic, ocak ayında İtalyan ekibine veda edecek. Sarı-lacivertliler Boşnak oyuncuya devre arasında kavuşacak. İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic, adım adım Fenerbahçe'ye geliyor...

#2
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, transferde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Sezon başında kadroya katılamayan Boşnak oyuncu için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, Milan'la pazarlıklara yeniden başladı.

#4
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

İtalyan basını da iki kulüp arasında yapılan görüşmeleri doğruladı.

#5
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Çizme'nin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

#6
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Fotomaç'ın derlediği haberde İtalyanlar, ocak ayından itibaren Rade Krunic'in Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı.

#7
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Söz konusu haberde; "Milan yönetimi, Krunic'in satışından 8 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içinde...

#8
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Krunic satıldığı an bu para savunmayı güçlendirmek için kullanılacak.

#9
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Sözleşme yenileme konusunda taraflar Krunic'in çok yüksek taleplerinden dolayı anlaşamamıştı. Milan, Fenerbahçe'yle anlaştığı an imzalar atılacak."

#10
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Fenerbahçe, Krunic için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

#11
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Yapılan pazarlıklarda bu rakamın yükseltildiği vurgulandı.

#12
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Transferin 8 milyon euro'ya bitmesi beklendiği ve anlaşmanın da kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

#13
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Rade Krunic Milan formasıyla bu sezon 14 resmi maçta 896 dakika süre aldı.

#14
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

Boşnak oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 32 maçta 4 gollük katkı verdi.

#15
Foto - Süper Lig’de ortalık fena karışacak! Süper Ligi sallayacak transfer Ocak’ta Kadıköy’de...

30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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