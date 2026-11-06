Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

-Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam. "Fenerbahçe'de 99. teknik direktörsünüz. Kendinizi 4-5 yıl Fenerbahçe'de görebiliyor musunuz?" -İnşallah Fenerbahçe 100. hocasını üst üste şampiyonluklarla, Avrupa kupasıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız. Bu koltuğun ağırlığının, maliyetinin farkındayız. Başarı esastır, ötesi yoktur. Kupalara, şampiyonluklara talip olmak, doğru oyunu oynamak her sporcunun, her teknik direktörün yapması gerekendir. Ben burada uzun süre hem ulusal hem uluslararası başarılar yakalamak en büyük isteğim. Kendimize göre tecrübelerimiz oldu. Avrupa kupalarında da tecrübem oldu teknik direktör olarak Başakşehir'de. Oyun gücü, oyuncu gücü, kulüp gücü fazlasıyla var Fenerbahçe'de. Bunları başarmak için çok güzel fırsatlar var burada. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Doğru oyun, tutkulu oyun ve sonrası kupalar. 100. teknik direktöre 10-15 tane kupa kazanıp devrederiz. Biz de bundan mutluluk duyarız.