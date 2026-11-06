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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için imza töreni düzenledi.

#1
Foto - Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle: -Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım. -Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak. -Birkaç gün önce Fenerbahçe, tüm camiayı umutlandıran görkemli bir galibiyet elde etti. Siz de o gün Samandıra'ya gittiniz. Saha içine bir etkiniz oldu mu, futbolcularla görüştünüz mü?"

#2
Foto - Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

-Mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım. Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi. "Dirk Kuyt teknik heyet içinde olacak mı? Ekipte kimler olacak?" -Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. -Ekibimi kulübümüz açıklayacak. 12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak. 12-13 kişi olacağız gibi görünüyor. Hem güçlü hem camianın sorumluluğunun bilincinde, Samandıra'nın mahremiyetini koruyacak güçlü bir ekip kurduk. İnşallah mahcup olmayız.

#3
Foto - Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

-Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam. "Fenerbahçe'de 99. teknik direktörsünüz. Kendinizi 4-5 yıl Fenerbahçe'de görebiliyor musunuz?" -İnşallah Fenerbahçe 100. hocasını üst üste şampiyonluklarla, Avrupa kupasıyla taçlandırdıktan sonra görsün. Bu bir bayrak yarışı, bugün biz varız. Bu koltuğun ağırlığının, maliyetinin farkındayız. Başarı esastır, ötesi yoktur. Kupalara, şampiyonluklara talip olmak, doğru oyunu oynamak her sporcunun, her teknik direktörün yapması gerekendir. Ben burada uzun süre hem ulusal hem uluslararası başarılar yakalamak en büyük isteğim. Kendimize göre tecrübelerimiz oldu. Avrupa kupalarında da tecrübem oldu teknik direktör olarak Başakşehir'de. Oyun gücü, oyuncu gücü, kulüp gücü fazlasıyla var Fenerbahçe'de. Bunları başarmak için çok güzel fırsatlar var burada. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Doğru oyun, tutkulu oyun ve sonrası kupalar. 100. teknik direktöre 10-15 tane kupa kazanıp devrederiz. Biz de bundan mutluluk duyarız.

#4
Foto - Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

"Fenerbahçe'deki en büyük eksik nedir? 6 Kasım'da imza atmanızla ilgili duygularınızı paylaşır mısınız?" -6 Kasım'ın farklı bir yerleri var. Fenerbahçe'yi o dönemde seçerek en doğru kararı verdim. Bu camianın mutluluğunu ve hüznünü paylaşmak benim için bir görevdir. Dışarıda olsam da, bazen yalnız hissettiğim zamanlar da oldu. 5 sene önceki Emre değilim, hayat gerçekleri öğretiyor. Bize güvenenlere, inananlara karşı sorumlu olmayı öğretti hayat, bize güvenmeyenleri de anlamayı öğretti.

#5
Foto - Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı

-Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu var. Bizden önceki teknik adam da buraya yıllarca hizmet etti, bizim büyüğümüzdü, en iyisini yapmaya çalıştı. Kendimce gelişimini istediğim belli yerler var. Teoride ve pratikte hızlanmamız lazım. Oyuncu kalitesine inanıyorum, gelme sebeplerimden biri bu oyuncu kalitesine inancımdı. Liverpool maçında bunu tüm Avrupa'ya gösterdiler. Kaldığımız yerden devam edecek oyun için çalışıyoruz, karşılığını inşallah alacağız.

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