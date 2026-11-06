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Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

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Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Wall Street Journal tarafından ortaya atılan iddiaya göre Husiler, Suudi Arabistan'la yaşanan çatışmanın son bulması için 51 milyar dolar para ve "Yemen'in meşru hükümeti" olarak tanınmak istedi.

#1
Foto - Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'deki gemilerine ve ülke içindeki stratejik hedeflerine yönelik saldırıları durdurmak amacıyla Yemen'deki Husilerle temasa geçti. Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Husiler, saldırıları sona erdirme karşılığında Riyad'dan 51 milyar dolar tazminat ödenmesini ve hareketin Yemen'in meşru yönetimi olarak resmen tanınmasını talep etti. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan habere göre Suudi Arabistan, Husilerin Kızıldeniz'deki petrol tankerlerine yönelik saldırıları ve stratejik Babülmendeb Boğazı'na hakim bölgelerde ilerlemesinin ardından çatışmaların müzakere yoluyla sona erdirilmesi için harekete geçti.

#2
Foto - Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Husiler, talep ettikleri 51 milyar doların Suudi Arabistan'ın yıllardır sürdürdüğü hava saldırıları ve uzun süreli abluka nedeniyle oluşan zararların karşılığı olduğunu savundu. Görüşmelerde farklı rakamların da gündeme geldiği ancak hareketin taleplerinin onlarca milyar dolarlık bir ödeme etrafında şekillendiği belirtildi. Husilerin ikinci önemli talebi ise Suudi Arabistan'ın hareketi Yemen'in meşru yönetimi olarak tanıması oldu. Böyle bir adım, Riyad'ın yıllardır askeri ve siyasi olarak desteklediği uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin konumunu ciddi biçimde zayıflatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Suudi Arabistan'ın Husilerle yeniden temas arayışına girmesinde, Yemen'deki askeri dengelerin hareket lehine değişmesi ve Suudi topraklarına yönelik saldırıların yoğunlaşması etkili oldu. WSJ'ye göre Husiler, son aylarda gerçekleştirdikleri kara saldırılarıyla uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin geçici merkezi Aden'e yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı. Bu mesafe, hareketin 2015'ten bu yana kente en fazla yaklaştığı nokta olarak kaydedildi. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'daki havalimanlarını, petrol tesislerini ve askerî noktaları hedef alan saldırılarını artırdı. Çatışmaları izleyen ACLED'in verilerine göre ekim ayında Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar neredeyse günlük hale geldi. Kuruluş, son günlerde ülkede 26 ayrı saldırı veya güvenlik olayı kaydedildiğini bildirdi. usilerin saldırıları, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı ve sivil havacılık faaliyetleri üzerinde baskı oluştururken Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı açısından da riskleri artırdı. Hareketin Babülmendeb Boğazı'na hâkim bölgelerdeki ilerleyişi, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki deniz ulaşımının güvenliğini de gündeme taşıdı.

#4
Foto - Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

WSJ'nin Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman, sahada yeni kazanımlar elde etmeden Husilerle kapsamlı bir anlaşmaya varmak istemiyor. Ancak Yemen'e daha fazla asker gönderilmesinin ağır kayıplara yol açabileceği ve ülke içinde tepki oluşturabileceği endişesi de bulunuyor. Suudi Arabistan, Husilere karşı hava saldırılarını sürdürse de bu operasyonların hareketin askeri kapasitesini etkisiz hale getirmekte sınırlı kaldığı belirtiliyor.

#5
Foto - Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Rice Üniversitesi Baker Enstitüsü'nden Orta Doğu uzmanı Kristian Coates Ulrichsen, Husilerin sahada kökleşmiş bir güç haline geldiğini ve uzun süreli yıpratma savaşında Suudi Arabistan'a kıyasla daha az kayıp riski taşıdığını söyledi.

#6
Foto - Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Emekli ABD'li Albay David Des Roches ise Husilerin Aden gibi noktalara kısa menzilli balistik füzelerle saldırabilmesinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlerin kara harekatı düzenlemesini zorlaştırdığını belirtti. Des Roches, Riyad'ın etkili bir kara baskısı oluşturabilecek askerî güce sahip olmadığını savundu.

#7
Foto - Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Sana Araştırmalar Merkezi'nin kurucu ortaklarından Yemenli analist Maged el-Madhaji de 51 milyar dolarlık talebin Suudi Arabistan açısından en önemli sorun olmayabileceğini belirtti. El Madhaji'ye göre asıl risk, Husilerin askeri baskıyı artırarak gelecekte de Riyad'dan yeni tavizler veya para talep edebileceği bir emsalin ortaya çıkması. (Kaynak: MepaNews)

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