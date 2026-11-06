Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Suudi Arabistan'ın Husilerle yeniden temas arayışına girmesinde, Yemen'deki askeri dengelerin hareket lehine değişmesi ve Suudi topraklarına yönelik saldırıların yoğunlaşması etkili oldu. WSJ'ye göre Husiler, son aylarda gerçekleştirdikleri kara saldırılarıyla uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin geçici merkezi Aden'e yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı. Bu mesafe, hareketin 2015'ten bu yana kente en fazla yaklaştığı nokta olarak kaydedildi. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'daki havalimanlarını, petrol tesislerini ve askerî noktaları hedef alan saldırılarını artırdı. Çatışmaları izleyen ACLED'in verilerine göre ekim ayında Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar neredeyse günlük hale geldi. Kuruluş, son günlerde ülkede 26 ayrı saldırı veya güvenlik olayı kaydedildiğini bildirdi. usilerin saldırıları, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı ve sivil havacılık faaliyetleri üzerinde baskı oluştururken Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı açısından da riskleri artırdı. Hareketin Babülmendeb Boğazı'na hâkim bölgelerdeki ilerleyişi, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki deniz ulaşımının güvenliğini de gündeme taşıdı.