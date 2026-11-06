Ateşkes için Suudi Arabistan'dan istedikleri para inanılmaz! Bir şartları daha var...

Husiler, talep ettikleri 51 milyar doların Suudi Arabistan'ın yıllardır sürdürdüğü hava saldırıları ve uzun süreli abluka nedeniyle oluşan zararların karşılığı olduğunu savundu. Görüşmelerde farklı rakamların da gündeme geldiği ancak hareketin taleplerinin onlarca milyar dolarlık bir ödeme etrafında şekillendiği belirtildi. Husilerin ikinci önemli talebi ise Suudi Arabistan'ın hareketi Yemen'in meşru yönetimi olarak tanıması oldu. Böyle bir adım, Riyad'ın yıllardır askeri ve siyasi olarak desteklediği uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin konumunu ciddi biçimde zayıflatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.