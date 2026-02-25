  • İSTANBUL
Spor
Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!
Selma Savcı

Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!

Beşiktaş'a gelişi sessiz sedasız oldu ama yaptığı etki çok ama çok konuşulacak cinsten oldu.

Foto - Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh sadece saha içinde attığı gollerle takımını taşımıyor. Satışları düşen Kartal Yuvası'nın rakamlarını da epey artırdı.

Foto - Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ocak ayı sonunda düzenlediği basın toplantısında, "Kartal Yuvası'ndaki forma satışlarında yüzde 30 gerideyiz. Taraftarlarımız ilgi gösterirse daha çabuk düzlüğe çıkarız" ifadelerini kullanmıştı. Bu konudaki sorun, camianın 1 numaralı ismi tarafından dile getirilmişti.

Foto - Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!

Beşiktaş 4 Şubat tarihinde Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı. Güney Koreli forvet sadece attığı gollerle takıma katkı sağlamadı. Onunla birlikte lisanslı ürün satışlarında da çok ciddi bir artış sağlandığı öğrenildi. Hatta önceki döneme göre 2-3 kat bir farktan bahsediliyor.

Foto - Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!

Şu anda Kartal Yuvası mağazalarında kampanyalar var. Orkun Kökçü transferinden sonra oluşan hareketlilik Oh'la yeniden başlamış gibi gözüküyor. Bütün takımlar gibi Beşiktaş'ın da ekonomik problemleri var. Ve ürün satışları, bütün camialar için çok önemli bir dayanak...

