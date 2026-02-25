Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!

Şu anda Kartal Yuvası mağazalarında kampanyalar var. Orkun Kökçü transferinden sonra oluşan hareketlilik Oh'la yeniden başlamış gibi gözüküyor. Bütün takımlar gibi Beşiktaş'ın da ekonomik problemleri var. Ve ürün satışları, bütün camialar için çok önemli bir dayanak...