Süper Lig'de dengeleri kökten değiştiren adam: Hyeon-gyu Oh saha dışında da gol atıyor!
Beşiktaş'a gelişi sessiz sedasız oldu ama yaptığı etki çok ama çok konuşulacak cinsten oldu.
Beşiktaş'a gelişi sessiz sedasız oldu ama yaptığı etki çok ama çok konuşulacak cinsten oldu.
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh sadece saha içinde attığı gollerle takımını taşımıyor. Satışları düşen Kartal Yuvası'nın rakamlarını da epey artırdı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ocak ayı sonunda düzenlediği basın toplantısında, "Kartal Yuvası'ndaki forma satışlarında yüzde 30 gerideyiz. Taraftarlarımız ilgi gösterirse daha çabuk düzlüğe çıkarız" ifadelerini kullanmıştı. Bu konudaki sorun, camianın 1 numaralı ismi tarafından dile getirilmişti.
Beşiktaş 4 Şubat tarihinde Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı. Güney Koreli forvet sadece attığı gollerle takıma katkı sağlamadı. Onunla birlikte lisanslı ürün satışlarında da çok ciddi bir artış sağlandığı öğrenildi. Hatta önceki döneme göre 2-3 kat bir farktan bahsediliyor.
Şu anda Kartal Yuvası mağazalarında kampanyalar var. Orkun Kökçü transferinden sonra oluşan hareketlilik Oh'la yeniden başlamış gibi gözüküyor. Bütün takımlar gibi Beşiktaş'ın da ekonomik problemleri var. Ve ürün satışları, bütün camialar için çok önemli bir dayanak...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23