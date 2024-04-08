SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni yapay zekâ destekli “Sunny Seyahat Planlayıcısı” ile seyahat severlere kişiselleştirilmiş gezi programları sunuyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dilde ve ücretsiz olarak sunulan “Sunny Seyahat Planlayıcısı” ile seyahat severler, tek bir tıkla doğal ve kültürel miraslardan şehir turlarına, otel alternatiflerinden restoranlara kadar pek çok öneriyle seyahatlerini daha planlı ve keyifli hale getiriyor.