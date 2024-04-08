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SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

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SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

2024-04-08 12:50:17
SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni yapay zekâ destekli “Sunny Seyahat Planlayıcısı” ile seyahat severlere kişiselleştirilmiş gezi programları sunuyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca olmak üzere üç dilde ve ücretsiz olarak sunulan “Sunny Seyahat Planlayıcısı” ile seyahat severler, tek bir tıkla doğal ve kültürel miraslardan şehir turlarına, otel alternatiflerinden restoranlara kadar pek çok öneriyle seyahatlerini daha planlı ve keyifli hale getiriyor.

#1
Foto - SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

SunExpress web sitesi üzerinden sunulan Sunny Seyahat Planlayıcısı ile kullanıcılar, seyahat tarihlerini ve destinasyonlarını girerek müzelerden, lezzet duraklarına ve daha pek çok öneriye sadece birkaç saniyede ulaşabiliyor.

#2
Foto - SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

SunExpress’in uçuş ağındaki noktaların yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlara dair gezi alternatiflerinin de yer aldığı uygulamada kullanıcılar, entegre rezervasyon işlevi sayesinde popüler hizmet sağlayıcılar üzerinden müzelere, çeşitli tur ve etkinliklere doğrudan ve kolayca rezervasyon yapabiliyor.

#3
Foto - SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

ChatBot sayesinde daha fazla kişiselleştirme

#4
Foto - SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

Gezi planlarının daha kişiselleştirilmiş olmasını isteyen kullanıcılar, Sunny Seyahat Planlayıcısı ile kolayca yeni bir plan oluşturabiliyor. Kullanıcılar, ChatGPT’yi temel alan ve etkileşim yoluyla sürekli öğrenen ve sonuçları geliştiren ChatBot özelliği ile özel günlerin dikkate alınması veya hava koşullarına uygun etkinlik önerilmesi gibi kişiye özel planlara ulaşabiliyor.

#5
Foto - SunExpress’ten yapay zekâ destekli seyahat planlayıcısı

Ayrıca kullanıcılar, mevcut seyahat planlarını diledikleri zaman görüntüleyebiliyor, özelleştirebiliyor ve yenilenen içeriklerle güncelleyebiliyorlar.

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