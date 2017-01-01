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Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Devlet-i Aliyye'nin 14. padişahı, 93. İslâm halifesi Sultan I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı.

  • Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda caminin kuzeybatı köşesinde bulunan minaresinde iskele kuruldu. Çalışmalar kapsamında minarenin son 1 ay içinde 2'inci şerefesine kadar söküldü. 6 minaresiyle meşhur cami bir süredir 5 minareli. Caminin yeni görüntüsü turistleri de şaşırttı.

  • Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sökümün koruma kurulu kararıyla yapıldığı belirtildi. Söküme, minarenin taşlarında hasar oluştuğu ve toplamda 17 santimetre bir eğimin tespiti gerekçe gösterildi.

  • "M3" adı verilen minareden sökülen taşların bazı iddiaların aksine yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatına götürülmediği ve şantiye içinde bulunduğu belirtildi. Benzer çalışmaların önümüzdeki yıllarda “M5" ve “M6" minareleri için de yapılacağı ifade edildi.

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden projenin genel durumu hakkında da bilgi verildi. Şimdiye kadar projenin yüzde 15'inin tamamlandığının belirtildiği açıklamada, cephe temizliklerinin sürdüğü ve ana kubbede kurşun imalatlarının sürdüğü kaydedildi. Ayrıca çalışmalarının ibadet ve turist ziyaretlerini etkilemediği belirtildi.

  • Nadir de olsa bu tip restorasyonların yapıldığına dikkat çeken Mimar Esin Hacıalioğlu, "Burada yılların getirdiği bir tahribat söz konusu olabilir. Dolayısı ile bu hasarın yok edilmesi gerekir. Bu bağlamda burada yapılan restorasyon projesi doğru bir şekilde ilerliyor. Sökülen parçaların numaralandırılması ve yeniden güçlendirilerek yerlerine konulması doğru bir işlem" şeklinde konuştu.

  • Çalışmaların yaklaşık 40 gündür devam ettiğini belirten çevre esnafı da bölgedeki turistlerin özellikle minare ile ilgili sorular sorduğunu ifade etti. 2020'ye kadar devam edecek restorasyon çalışmalarının son hali ve yarım minare havadan fotoğraflandı.

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

  • Sultanahmet Cami'nin son hali görenleri şaşırtıyor

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