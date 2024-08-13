Sultan Abdülhamit’e; “Kızıl Sultan”, Sultan Vahdettin’e; “Vatan haini” diyen ifadeleri ilk o yazdı! Amerikalılar sipariş verdi Yahudiler yazdı biz de yuttuk

EMİN OKTAY’IN TARİHİYLE YETİŞENLER Geçen hafta emekli milli eğitim müfettişi bir dostum aradı. Benim, ABD’nin Türkiye’ye 9 bin eğitim casusu gönderdiğine ilişkim yazımı okumuş. “Bu tarihçi Emin Oktay meselesini hiç araştırdın mı?” dedi. “Böyle bir adamın yaşayıp yaşamadığı bile bilinmiyor” dedim. “Öyle bir adam hiç olmadı. O kitapları, Amerikalıların siparişi ile Yahudi tarihçiler yazdı” dedi. Elbette ki, bir belge bir kanıt istedim. Verdiği karşılık mantıksız değildi. “Bu konuda en doğru bilgiyi verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Emin Oktay ile ilgili arşivlerde neredeyse hiçbir bilginin, fotoğrafın olmaması bunun kanıtı değil mi?”