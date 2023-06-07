2023-06-07 17:42:16 Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor
Süleymaniye Camisi, Mimar Sinan'ın zeka izleri ile yüzyıllara meydan okuyor...
Süleymaniye Camisi, Mimar Sinan'ın zeka izleri ile yüzyıllara meydan okuyor...
Klasik Osmanlı Mimarisinin en önemli örneklerinden Mimar Sinan'ın kalfalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camisi, alt tarafındaki tünellerle yazları serin, kışları sıcak olurken, o dönem kandillerden çıkan islerin toplandığı mühendislik harikası is odası ile 464 yıldır ihtişamını koruyor.
1550 yılında dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan 7 Haziran 1557'de tamamlanarak ibadete açılan Süleymaniye Külliyesi’nin kitabesinde inşaatın yedi yıl sürdüğü yazılıdır.
Süleymaniye Külliyesi içinde 15 ayrı ünitesiyle insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir şekilde inşa edilmiş, imarethane, hastane, kütüphane, ana ünite olarak camisi, sıbyan mektebi, 4 ayrı medrese, türbe, bakım evleri, çarşı ve dükkanları ile yapıldığı günden beri tüm eklentileriyle günümüze kadar ulaştı.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası olarak kabul ettiği ''Süleymaniye Rehabilitasyon Projesi'' kapsamında Süleymaniye çevresinde tahrip olmuş tarihi mekanlar onarılacak.
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