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Yaşam
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Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

2023-06-07 17:42:16
Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

Süleymaniye Camisi, Mimar Sinan'ın zeka izleri ile yüzyıllara meydan okuyor...

#1
Foto - Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

Klasik Osmanlı Mimarisinin en önemli örneklerinden Mimar Sinan'ın kalfalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camisi, alt tarafındaki tünellerle yazları serin, kışları sıcak olurken, o dönem kandillerden çıkan islerin toplandığı mühendislik harikası is odası ile 464 yıldır ihtişamını koruyor.

#2
Foto - Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

1550 yılında dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan 7 Haziran 1557'de tamamlanarak ibadete açılan Süleymaniye Külliyesi’nin kitabesinde inşaatın yedi yıl sürdüğü yazılıdır.

#3
Foto - Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

Süleymaniye Külliyesi içinde 15 ayrı ünitesiyle insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir şekilde inşa edilmiş, imarethane, hastane, kütüphane, ana ünite olarak camisi, sıbyan mektebi, 4 ayrı medrese, türbe, bakım evleri, çarşı ve dükkanları ile yapıldığı günden beri tüm eklentileriyle günümüze kadar ulaştı.

#4
Foto - Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası olarak kabul ettiği ''Süleymaniye Rehabilitasyon Projesi'' kapsamında Süleymaniye çevresinde tahrip olmuş tarihi mekanlar onarılacak.

#5
Foto - Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

#6
Foto - Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

#7
Foto - Süleymaniye Camisi yüzyıllara meydan okuyor

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