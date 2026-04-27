Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! “Hesabınız ağır olacak” diyerek belgeleri yüzlerine vurdu
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülistan Doku soruşturması üzerinden kendisine yönelik "Valiyi korudu" iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir dille cevap vererek gizli belgeleri paylaştı. Hakkındaki haberleri "sipariş ve yalan" olarak niteleyen Soylu, bir milletvekilinin önergesine verdiği hukuki cevapların çarpıtıldığını ifade etti. "Öteki dünyada hesabınız ağır olacak" diyen Soylu, adaletin yerini bulması için soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.