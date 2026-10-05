Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

Türkiye’nin geldiği noktaya şükrettiklerini ve milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün herkesin kendini ifade ettiği Türkiye için Allah'ımıza şükür olsun. Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir."