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Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

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Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

AK Parti milletvekili Süleyman Soylu, adı fon skandalına karışan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu isim vermeden Kaya'yı eleştirdi.

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Foto - Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

Soylu, konuşmasında kamuoyunda tartışılan fon vurgununa ve adı skandala karışan isimlere yönelik net mesajlar verdi.

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Foto - Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

Açıklamasında doğrudan isim vermeden skandala karışan kişileri eleştiren Soylu, "Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar.

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Foto - Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

Dava alimallah devam eder. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz" dedi.

#4
Foto - Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

Davanın büyük bedeller ödenerek bugünlere geldiğini dile getiren eski İçişleri Bakanı, geçmişte yaşanan mağduriyetleri ve mücadeleleri hatırlattı: "Bu dava için insanlar asıldı. Bu dava için 15 Temmuz'da şehitler oldu. Bu dava için insanlar hapse girdiler. Bu dava için insanlar gözü yaşlı, üniversitelerin önüne geldiler; 'Ben çocuğumu okutamayacağım' dediler. Bu dava için evet, başına başörtüsünü takan kadınlar; oğlu üsteğmen oldu, oğlu albay oldu, oğlu paşa oldu, askeriyeden içeri giremedi."

#5
Foto - Süleyman Soylu, Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sessizliğini bozdu

Türkiye’nin geldiği noktaya şükrettiklerini ve milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün herkesin kendini ifade ettiği Türkiye için Allah'ımıza şükür olsun. Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir."

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Yorumlar

Hamza k

Okadar.

bekir

Rabbimin huzuruna çıkacağız sen Allahın rızasını öncellemezsen bu tuzağa düşersin....3 ünlük dünya için değermiydi.Ahiret var hesap var kitap var....
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