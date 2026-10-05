Tümgeneral Fayiz ed-Duveyri 'orası bataklık' diyerek duyurdu: Türkiye katılmaz

Suudi Arabistan'ın 2015'ten bu yana Yemen'deki açmaza müdahil olduğunu ve şu anda hava desteği, silah ve danışmanlık sağladığını ifade eden ed-Duveyri, Husilerin açıklamalarına göre sadece bir gün içinde Saada, Sana, Cevf, Marib ve Taiz gibi bölgelerde 106 hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın sahadaki yansımalarına değinen ed-Duveyri, "Türkiye ve Pakistan'ın doğrudan çatışmalara katılacağını düşünmüyorum. Yardım sağlayabilirler, danışmanlık yapabilirler, silah tedariki konusunda destek verebilirler, insansız hava araçları ve benzeri alanlarda yardım sunabilirler." değerlendirmesinde bulundu.