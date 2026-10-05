Tümgeneral Fayiz ed-Duveyri 'orası bataklık' diyerek duyurdu: Türkiye katılmaz

Hükümet güçlerinin zafer elde edebilmesi için güçlerin birleştirilmesi gerektiğinin altını çizen ed-Duveyri, sahada ulusal güçler, Ali Salih güçleri, Amalika güçleri ve kabileler olmak üzere dört farklı unsur bulunduğunu hatırlattı. Kabilelerin takviye gücü niteliğinde olduğunu ve geriye üç temel askeri bileşen kaldığını anlatan ed-Duveyri, şunları kaydetti: "Bu bileşenlerin merkezi bir komuta yapısı yok. Planlama yapan, kontrol eden, yönlendiren ve planlar hazırlayan bir komuta-kontrol sistemi bulunmuyor. Geri çekilme yaşandığında ve dört gün içinde 6 bin kilometrekare kaybedildiğinde neden böyle oldu? Merkeziyetin ve komutanın bulunmaması nedeniyle. Dolayısıyla toprakların yeniden ele geçirilmesinden söz etmeden önce mevcut askeri gücü yeniden inşa etmesi gerekiyor."