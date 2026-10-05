MEE duyurdu: Bölge alev alev yanarken Türkiye'den hava savunma sistemi aldılar

Hükümet kısıtlamaları nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla MEE'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili, "Korkut, Rus saldırılarına karşı koymada oldukça başarılı oldu. Elbette bazı sorunlar vardı ancak küçük bazı ayarlamalarla aşılamayacak hiçbir sorun yoktu." dedi. Yetkili, Korkut'un savaş ortamında kendisini kanıtlamış bir sistem olarak değerlendirilebileceğini ve Ukrayna'nın daha fazla sistem satın almakla ilgilendiğini söyledi. Yetkili, "Fiyat uygun olursa daha fazla satın almak isteriz" dedi.