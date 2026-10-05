MEE duyurdu: Bölge alev alev yanarken Türkiye'den hava savunma sistemi aldılar
Middle East Eye'dan Ragıp Soylu, Aselsan tarafından üretilen Korkut hava savunma sisteminin ihraç edildiği ülkeyi açıkladı.
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Middle East Eye'dan Ragıp Soylu, Aselsan tarafından üretilen Korkut hava savunma sisteminin ihraç edildiği ülkeyi açıkladı.
Türkiye'nin bu yılın başlarında Ukrayna'ya İHA karşıtı hava savunma sistemleri sağladığı, böylece Kiev'in yeni ürünleri test etmesine ve kapasitesini güçlendirmesine imkan tanıdığı bildirildi.
Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre kaynaklar, Türkiye'nin ürettiği az sayıda Korkut hava savunma sistemini Ukrayna'ya ihraç ettiğini belirtti. Korkut sistemi tipik olarak üç silah sistemi aracı ile bir komuta-kontrol aracından oluşuyor.
Kaynaklar, savaş alanında kaç sistemin konuşlandırıldığını açıklamadı. Aselsan tarafından üretilen Korkut, Ukrayna savaşında sürekli tehdit haline gelen seyir füzeleri ve İHA'lar dahil hava hedeflerini vurmak için hava savunma topları kullanıyor. Sistem, FPV tipi ve kablo bağlantılı İHA'lara karşı 25 milimetrelik akıllı mühimmat kullanacak şekilde tasarlandı.
Hükümet kısıtlamaları nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla MEE'ye konuşan Ukraynalı bir yetkili, "Korkut, Rus saldırılarına karşı koymada oldukça başarılı oldu. Elbette bazı sorunlar vardı ancak küçük bazı ayarlamalarla aşılamayacak hiçbir sorun yoktu." dedi. Yetkili, Korkut'un savaş ortamında kendisini kanıtlamış bir sistem olarak değerlendirilebileceğini ve Ukrayna'nın daha fazla sistem satın almakla ilgilendiğini söyledi. Yetkili, "Fiyat uygun olursa daha fazla satın almak isteriz" dedi.
2021'de yayımlanan haberlerde Aselsan'ın bir savunma fuarı sırasında sistemleri Ukrayna ordusuna satmayı teklif ettiği belirtilmişti.
Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol hafta sonu Türk televizyonuna yaptığı açıklamada, Korkut sistemlerinin dokuz ülkede aktif olarak kullanıldığını söyledi.
Ukraynalı yetkililere göre çok sayıda Türk savunma şirketi, silahlarını test etmek ve sistemlerinin kapasitesini geliştirmek amacıyla şu anda Ukrayna ordusuyla birlikte çalışıyor. Kiev yönetimi de bu girişimleri memnuniyetle karşılıyor. Akyol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sistemi halihazırda kullandığını, Korkut'un kendisini kanıtlamasının ardından Aselsan'ın teknolojiyi ihraç etmeye başladığını belirtti. Akyol, "Önümüzdeki günlerde yeni Korkut ihracat sözleşmelerini açıklayacağız" dedi. Middle East Eye, mayıs ayında Suudi Arabistan ve Katar'ın Korkut hava savunma sistemlerini satın almak üzere sözleşmeler imzaladığını bildirmişti. Irak'ın da sistemi satın almakla ilgilendiği belirtilmişti. KAYNAK: MEPANEWS
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