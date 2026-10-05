Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

Hacıosmanoğlu, suskunluklarının yanlış yorumlanmaması gerektiğine de işaret ederek “Tüm bunların ışığında, yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların, sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum” diyerek görevinin başında kalacağını açıkladı.