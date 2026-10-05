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Spor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

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Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

Türk futbolunu derinden sarsan MHK krizinde futbolun en yetkili makamı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın günlerdir devam eden sessizliği şaşırtıyor.

#1
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve sonrasında başkanlıktan istifa etmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrilmişti.

#2
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

Bu kriz sonrası istifası beklenen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yine şaşırtmadı ve Hürriyet'e bildik açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu; “Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum” dedi.

#3
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

Hacıosmanoğlu “Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu sektörden ekmek yiyen on binlerce insanımız bulunmaktadır. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak, birileri gibi televizyon televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkâm keserek ‘şöyle yapın, böyle yapın’ diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

Hacıosmanoğlu, suskunluklarının yanlış yorumlanmaması gerektiğine de işaret ederek “Tüm bunların ışığında, yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların, sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum” diyerek görevinin başında kalacağını açıkladı.

#5
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmaları ortaya çıkan Yasin Kol'un bugün gelinen noktada tutuklanması an meselesiyken, spor paydaşlarının en üst makamı olan Gençlik ve Spor Bakanlığının derin sessizliği dikkatleri çekiyor.

#6
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

Emniyetin MASAK ham verileri üzerinden yaptığı ilk incelemede Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 arasında 5 bin 978 işlemde 135 milyon liraya yakın hareket bulunduğu ortaya çıkması da olayın vahametini ortaya çıkardı.

#7
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı MHK krizinde neden sessiz kalıyor!..

Kamuoyu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan sporda en yetkin isim olarak olayları nasıl değerlendirdiği ve bundan sonrası için nasıl bir yol haritası çizileceğinin açıklanmasını bekliyor.

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