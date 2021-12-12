Sular ısınıyor! Çevreleri sarıldı… Rusya’dan olay açıklama

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov, Yunan "Antenna" televizyonuna verdiği röportajda, Yunanistan ile ABD’nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında değerlendirmelerde bulundu. Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, İttifak'ın temel amacını, Rusya’yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız” dedi.