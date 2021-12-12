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Sular ısınıyor! Çevreleri sarıldı… Rusya’dan olay açıklama

2021-12-12 09:13:59
Sular ısınıyor! Çevreleri sarıldı… Rusya’dan olay açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO güçlerinin Yunanistan'a yığılmasının, ülkesini rahatsız ettiğini söyledi

#1
Foto - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO güçlerinin Yunanistan’a yığılmasının ve Dedeağaç limanı üzerinden Doğu Avrupa’ya askeri sevkiyat yapılmasının açıkça Rusya’yı rahatsız ettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO güçlerinin Yunanistan’a yığılmasının ve Dedeağaç limanı üzerinden Doğu Avrupa’ya askeri sevkiyat yapılmasının açıkça Rusya’yı rahatsız ettiğini bildirdi.

#2
Foto - Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov, Yunan

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Peskov, Yunan "Antenna" televizyonuna verdiği röportajda, Yunanistan ile ABD’nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında değerlendirmelerde bulundu. Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, İttifak'ın temel amacını, Rusya’yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız” dedi.

#3
Foto - Kremlin Sözcüsü, Türkiye’ye S-400 sistemleri tedarik edilmiş olmasının da Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soruya ise, S-400'ün bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve

Kremlin Sözcüsü, Türkiye’ye S-400 sistemleri tedarik edilmiş olmasının da Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soruya ise, S-400'ün bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve "Dedeağaç üzerinden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur" ifadesini kullandı.

#4
Foto - ABD’den Atina’ya kıyak ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a 6.9 milyar dolar değerinde 4 savaş gemisi satışının yanı sıra 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Yunanistan’a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Kongre’ye sunuldu.

ABD’den Atina’ya kıyak ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a 6.9 milyar dolar değerinde 4 savaş gemisi satışının yanı sıra 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Yunanistan’a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Kongre’ye sunuldu.

#5
Foto - Söz konusu onay kapsamında, bu ülkeye 4 adet ‘Meko’ sınıfı savaş gemisinin satılması da var. Açıklamada, “Bu satış, Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir” denildi. Bu satışların yapılabilmesi için Kongre’nin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

Söz konusu onay kapsamında, bu ülkeye 4 adet ‘Meko’ sınıfı savaş gemisinin satılması da var. Açıklamada, “Bu satış, Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir” denildi. Bu satışların yapılabilmesi için Kongre’nin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

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