Sular her an kesilebilir! Bu ilçelerde yaşayanlar diken üstünde

TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, “İçinde bulunduğumuz yaz dönemlerinde kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle yoğun bir su tüketimi yaşanmakta. Bu da tabii su kıtlığına doğru sebebiyet vermektedir. Kuraklık risklerini artırmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızda da önemli bir azalmaya sebebiyet vermektedir. Son 10 yıllık sürece bakacak olursak, Tekirdağ nüfusu ülke genelinde sürekli artış oranında 2. sırada, yüzde 2,5’in üzerinde bir şekilde. Hatta Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı gibi ilçelerimizde nüfus artış oranları yıllık olarak yüzde 5’lerin altına düşmemektedir. Tabii bu bölgelerde su yetiştirilmesi, su arzı anlamında önemli sıkıntılar bizi beklemekte. 2018 yılından bu yana sürekli azalma eğilimindedir. Örneğin 2021 yılında doluluk oranı yüzde 56 iken 2022’de yüzde 45, 2023 yılında ise yüzde 19. Bu 2024 yılında aynı şekilde devam ettiğinde kuraklık, seviyeler çok daha aşağılara belki de kullanılamaz duruma gelecek. Sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesi Marmaraereğlisi bölgesi, Türkmenli Barajımız var, orada da su rezervleri oldukça azalmış durumda. Türkmenli Barajı'nda örneğin 2022 yılında yüzde 28’lerde iken, şu an yüzde 8’lere düşmüş durumda. Buralarda da yine ağırlıklı bir şekilde kuyulara yön vermek zorunda kaldık. Yeni kuyular açma çabası içerisindeyiz. 15-20 yıl öncesinde 70-80 metre aşağılarda su alabiliyorken, 120-130 metre kuyular açarken, şu anda biz 400 metrelik kuyular açıyoruz bölgede ve su miktarları da 180 metre aşağılardan su almaya başladık. Bu her geçen yıl 2 metre aşağıya kaymakta. Su rezervleri aşağıya inmekle birlikte aynı zamanda bu kuyulardan ağır metal gelmeye başlıyor ve dolayısıyla da arıtma ihtiyacını ortaya çıkarıyor” diyerek konuşmasını noktaladı.