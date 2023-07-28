Sular her an kesilebilir! Bu ilçelerde yaşayanlar diken üstünde

Toprak açıklamasının devamında, “Sahil alanlardaki vatandaşlarımız havuzlarını şebeke suyundan doldurmaktadır. Bu konuda da hassasiyet bekliyoruz. Havuzlarını şebeke suyundan doldurmasınlar. Farkı kaynaklardan su temin etme yoluna gitsinler. Bunlar gerçekten oradaki şebeke rezervini oldukça olumsuz etkiliyor. Saray ve Süleymanpaşa ilçemizde su rezervlerimiz uç noktalarda gitmekte. Vatandaşlarımız zaten bunu hissediyorlar ve bizi 185 çağrı merkezinden sürekli arıyorlar. Ağustos 15’ine kadar bu süreci atlatabilirsek su kesimi yapmadan süreci atlatabiliriz diye düşünüyorum. Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimizde çok sıkıntıya girersek gece saatlerinde ya da mahalle bazlı su kesintisine gitmek zorunda kalabiliriz. Neden Saray, çünkü Saray ilçemizde Güneşkaya diye su kaynağımız var. Yer altından gelen doğal bir kaynak. Bu kaynaktan biz normal dönemde yaklaşık 80-90 litre bölü saniye su alabiliyorken bir önceki gün ölçtüğümüzde ise kaynağın su rezervinin 50 bölü litre saniyeye düştüğünü gördük. Farklı kuyulardan, kaynaklardan su temin ederek farkı kapatmaya çalışıyoruz. Ama ucu ucuna gidiyor. Özellikle Saray’daki vatandaşlarımızdan bahçe sulaması, araba, halı yıkama gibi süreçlere son vermesini ve sadece zorunlu ihtiyaçları için su kullanmalarını istiyoruz. Bu şartlarda bu yazıda atlatabiliriz. Önümüzde yaz ayları için Süleymanpaşa ve Saray ilçesi için yeni su kaynakları yatırımları yapmamız gerekiyor. Bu da ayrı bir maliyet" dedi. Diğer illerdeki su kanalizasyon idaresi müdürlükleri ile irtibat halinde olduklarını da ifade eden Toprak, “Her ne kadar Tekirdağ’da ülkenin en yüksek maliyetli suyunu içiyor içiyoruz demiş olsak bile Tekirdağ’da suyun maliyeti oldukça yüksek. Bugünden itibaren biz de suyun maliyeti 30 lira iken biz 21 lira 50 kuruşa suyu veriyoruz. Bu şartlarda gelecek yıllarda yatırım yapma şansımız da oldukça azalıyor. Bu konuda meclisimizden, genel kurulumuzdan ve vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bir hizmet varsa o hizmetin bir de maliyeti vardır” diye konuştu.