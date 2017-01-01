Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Sular çekilince 150 senelik mezarlık ortaya çıktı

  • Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle, yaklaşık 150 senelik Topalak Mahallesi Mezarlığı ortaya çıktı. Yıllara ve suya meydan okuyan onlarca mezar taşı da dikkat çekti.

  • Çukurova’nın bereketli topraklarını sulamak, Seyhan Nehri’nin sebep olabileceği su baskınlarını önlemek ve elektrik üretimi için 62 yıl önce Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çok miktarda toprak sular altında kaldı.

  • Kuraklık, yağışların az olması ve baraj gölündeki suyun sulama kanalları vasıtasıyla tarım arazilerine dağıtılmasıyla birlikte, gölün su seviyesinde azalma oldu.

  • Suların çekilmesiyle, Çukurova ilçesindeki yaklaşık 150 yıllık Topalak Mahallesi Mezarlığı da gün yüzüne çıktı.

  • Yıllara ve suya meydan okuyan onlarca mezar taşı da dikkat çekti.

  • Sular çekilince 150 senelik mezarlık ortaya çıktı

  • Sular çekilince 150 senelik mezarlık ortaya çıktı

  • Sular çekilince 150 senelik mezarlık ortaya çıktı

İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

Son Eklenen Haberler

FETÖ ile ilişkisi bulunan ABD'li eski siyasetçiye 10 yıl hapis cezası
  1. FETÖ ile ilişkisi bulunan ABD'li eski..
  2. Ankara'da trafik kazası: 1 kişi..
  3. AB Komisyonu Başkanından Brexit..
  4. Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
  5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
  6. Ali Koç'tan 'pembe forma' açıklaması!
  7. Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı
  8. Koeman'dan 'Cocu' itirafı: Bana dedi..
  9. Albayrak'tan Gomis'e ağır sözler:..
  10. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin..
  11. Meksika'da 12 yılda yüz binlerce bin..
  12. ABD'de sınır krizi: Sayıları hızla..
  13. Kulüpler Birliği'nden flaş karar!..
  14. ABD ile Katar arasında kritik görüşme
  15. Duayen gazeteci Gürbüz Azak: Sinemamız..
  16. Lider at sürüsünü bakın nasıl koruyor!
  17. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ortak..
  18. İş adamına Beşiktaş'ta silahlı saldırı!
  19. İstanbul: Herkes için engelsiz..
  20. Alman devine bir şok daha! O isim..