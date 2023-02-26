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Yaşam
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Sulama kanalı bu hale geldi! Bu manzara herkesi şaşırttı

2023-02-26 09:53:21
Sulama kanalı bu hale geldi! Bu manzara herkesi şaşırttı

Adana Turfanbeyli'de -20 derecelik hava, su kanalında dev sarkıtların oluşmasını yol açtı.

#1
Foto - Sulama kanalı bu hale geldi! Bu manzara herkesi şaşırttı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşünce, sulama kanalından sızan sular dev buz sarkıtları oluşturdu.

#2
Foto - Sulama kanalı bu hale geldi! Bu manzara herkesi şaşırttı

Tufanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede her yer buz tuttu. Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

#3
Foto - Sulama kanalı bu hale geldi! Bu manzara herkesi şaşırttı

Tufanbeyli’de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.

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