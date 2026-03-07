  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri! Van Dijk Galatasaray taraftarlarını hatırladı: Kulaklarımız yine sınanacak! İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu Bilal Erdoğan, Esenler'de Tayfa gençleriyle sahurda buluştu... Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın! ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor Petrol için yeni tahmin açıklandı! IGMG Türkiye'den 8 Şehirde Ramazan Süslemeleri
Gündem
7
Yeniakit Publisher
ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da savaşın şiddeti artarken ABD istihbaratı Çin'in İran'a destek sağlayabileceğine dair önemli tespitler yakaladıklarını açıkladı.

#1
Foto - ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

CNN'in haberine göre Pekin'in İran'a mali destek, yedek parça ve füze bileşenleri sağlamayı değerlendirebileceği belirtilirken, Washington yönetimi Çin'in çatışmadaki tutumunun değişip değişmediğini yakından izliyor.

#2
Foto - ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

ABD istihbaratı, Çin'in İran'a mali destek, yedek parça ve füze ile ilgili bileşenler sağlamaya yönelebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

CNN'de yer alan haberde konuya aşina üç kaynağa dayandırılan bilgilere göre Pekin şimdiye kadar çatışmaya doğrudan dahil olmaktan kaçındı. Ancak ABD'li yetkililer Çin'in tutumunun değişebileceğine işaret eden gelişmeleri yakından takip ediyor. Haberde ayrıca Çin'in İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olduğuna dikkat çekildi. Pekin yönetiminin ayrıca Tahran'a, ticari gemilerin güvenliği için Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması gerektiğini ilettiği belirtildi.

#4
Foto - ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

İstihbarata yakın bir kaynak CNN'e yaptığı değerlendirmede, Pekin'in olası bir destek konusunda temkinli davrandığını söyledi. Kaynağa göre Çin'in bu konuda dikkatli davranmasının nedenlerinden biri, savaşın ülkenin enerji güvenliğini tehdit edebilecek olması.

#5
Foto - ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), söz konusu istihbarat değerlendirmeleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

#6
Foto - ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Haberde ayrıca Rusya'nın İran'a uydu görüntüleri ve hedefleme istihbaratı sağladığı iddialarına da yer verildi. Bu kapsamda Rusya'nın, ABD güçlerinin konumları ve hareketlerine ilişkin verileri Tahran ile paylaştığı öne sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi
Dünya

İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi

Kandan beslenen İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!
Ekonomi

Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!

Küresel gerilimlerin artmasıyla piyasalardaki dengeler değişirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları bekleyen yeni r..
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

İran, haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23