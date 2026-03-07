  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri! Van Dijk Galatasaray taraftarlarını hatırladı: Kulaklarımız yine sınanacak! İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu Bilal Erdoğan, Esenler'de Tayfa gençleriyle sahurda buluştu... Bu yöntem ile tamamen duracak! Koklear İmplant ile bebekler de yaşlılar da duyabiliyor MHP'den yeni yasa teklifi: 18 yaşından küçüklere yasaklansın! ABD istihbaratı açıkladı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor Petrol için yeni tahmin açıklandı! IGMG Türkiye'den 8 Şehirde Ramazan Süslemeleri
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye maalesef kötü haber geldi. 400 milyon dolarlık kayıp öngörülüyor. İşte detaylar...

#1
Foto - İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu’da artan gerilim, Türkiye’nin İran’a açılan kapısı olan Van’da turizmi olumsuz etkiledi. Savaş nedeniyle çok sayıda İranlı turist ülkesine dönerken, Nevruz Bayramı öncesi yapılan rezervasyonların da iptal edildiği bildirildi.

#2
Foto - İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu

NTV'nin haberine göre, her yıl mart ayında binlerce İranlı turisti ağırlayan Van’da otellerin doluluk oranı hızla geriledi. Turizm temsilcileri, İranlı ziyaretçilerin şehre girişlerinin neredeyse tamamen durduğunu belirtiyor.

#3
Foto - İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu

Van ekonomisinin büyük ölçüde turizme bağlı olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, şehirdeki turistlerin önemli bölümünü İranlıların oluşturduğunu ifade etti. Geçen yıl Van’ı 700 binden fazla turist ziyaret ederken, bu yıl için hedefin 1 milyon turist olduğu belirtilmişti.

#4
Foto - İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu

Bölgede süren çatışmalar nedeniyle turizm sezonu ciddi darbe aldı. Sektör temsilcileri, savaşın devam etmesi halinde Van turizminin sezonu yaklaşık 300-400 milyon dolar kayıpla kapatabileceğini öngörüyor. Turizmin yaklaşık yüzde 80 oranında İranlı ziyaretçilere bağlı olduğu, yerli turist oranının ise yüzde 20 civarında kaldığı ifade ediliyor.

#5
Foto - İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu

Öte yandan şehirde turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenen organizasyonlardan biri olan Van Shopping Fest için hazırlıklar sürüyor. 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek alışveriş günleriyle kentte ekonomik hareketliliğin yeniden artırılması hedefleniyor.

#6
Foto - İran'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Tamamen durdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi
Dünya

İsrail'i tutuşturan gelişme! İran ateşledi

Kandan beslenen İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!
Ekonomi

Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!

Küresel gerilimlerin artmasıyla piyasalardaki dengeler değişirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları bekleyen yeni r..
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Müttefik ve..
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

İran, haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisini füzelerle hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!
Gündem

Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Lübnan’ın güneyinde karadan sızma girişiminde bulunan İsrail güçleri, Hizbullah direnişiyle sarsıldı. Lübnan’ın Baalbek bölgesine sızmaya ça..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23