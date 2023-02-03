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Yaşam
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Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

2023-02-03 12:25:16
Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

Mardin'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı.

#1
Foto - Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

Mardin’in Derik ilçesinde şubat ayında badem ağaçları çiçek açtı.

#2
Foto - Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

Ülke genelinde uzun bir süre hakim olan kuraklık son günlerde yerini yağışlı havaya bıraktı ancak bitkiler yalancı bahara aldandı.

#3
Foto - Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

Yalancı bahar nedeniyle Derik'te bademler ve yabani bitkiler çiçek açtı.

#4
Foto - Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

#5
Foto - Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!

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