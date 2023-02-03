2023-02-03 12:25:16 Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı!
Mardin'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı.
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Mardin'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı.
Mardin’in Derik ilçesinde şubat ayında badem ağaçları çiçek açtı.
Ülke genelinde uzun bir süre hakim olan kuraklık son günlerde yerini yağışlı havaya bıraktı ancak bitkiler yalancı bahara aldandı.
Yalancı bahar nedeniyle Derik'te bademler ve yabani bitkiler çiçek açtı.
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