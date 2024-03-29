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Ekonomi
13
Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

2024-03-29 14:47:53
Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 yükselerek 21 milyar 82 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 9,2 azalışla 27 milyar 853 milyon dolar oldu.

#1
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

#2
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Buna göre, ihracat şubatta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16,0 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 12,3, ithalat yüzde 5,2 arttı

#5
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Şubat ayında yüzde 12,3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan, 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

#6
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 19 milyar 958 milyon dolardan, 20 milyar 989 milyon dolara yükseldi.

#7
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,5 artarak 40 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,3 oldu.

#8
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 44,2 azaldı

#9
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan, 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında yüzde 60,5 iken, 2024 Şubat ayında yüzde 75,7'ye yükseldi.

#10
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51,0 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan, 12 milyar 955 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Şubat döneminde yüzde 58,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,0'a yükseldi.

#11
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 332 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 73 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 66 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu. Ocak-Şubat döneminde Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 484 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 536 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 169 milyon dolar ile Irak, 2 milyar 156 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

#12
Foto - Şubat ayı rakamları belli oldu! İhracat uçuyor ithalat çöküyor

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 27 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 434 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 218 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 543 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,1'ini oluşturdu. Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 327 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 135 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 739 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 730 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,9'unu oluşturdu.

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