Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Saklıkent Kanyonu'nu 6 aydan bu yana 350 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, geçtiğimiz 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de 45 bin kişinin ziyaret ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 682 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıkent Kanyonunu bu yıl sonunda ise 750 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.