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Yaşam
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Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

2023-07-12 21:40:32
Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

#1
Foto - Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Dünyanın en gözde kanyonları arasında bulunan Saklıkent Kanyonu'nda turist bereketi yaşanıyor. Geçtiğimiz Kurban Bayramı tatilinde özellikle yerli turistlerin büyük akınına uğrayan Saklıkent Kanyonu bayram tatilinin ardından da ziyaretçi akınına uğruyor. 18 kilometre uzunluğundaki kanyon 200 metre yüksekliğindeki dik yamaçlar arasında misafirlerine eşsiz bir güzellik sunuyor. Saklıkent Kanyonu 5 dereceye kadar düşen su sıcaklığı ile misafirlerini karşılarken, kanyon rafting sporuna da ev sahipliği yapıyor. Özellikle yaz sıcaklarında misafirlerini serin havası ile rahatlatan kanyon da yiyecek ve içecek hizmetleri de sunuluyor.

#2
Foto - Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Saklıkent Kanyonu'nu 6 aydan bu yana 350 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenilirken, geçtiğimiz 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de 45 bin kişinin ziyaret ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 682 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıkent Kanyonunu bu yıl sonunda ise 750 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

#3
Foto - Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

İstanbul’dan Fethiye’ye tatile gelen ve Saklıkent Kanyonu’nu ziyaret eden Emir Cankolu, “Burası doğanın bize sunduğu harika yerlerden birisi. İnsan burada hem huzur buluyor, hem de maceraperest yönlerini keşfediyor” dedi.

#4
Foto - Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

#5
Foto - Su sıcaklığı 5 derece! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

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